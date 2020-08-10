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父親節走私 高雄籍漁船被查獲走私306箱私菸

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

高雄籍漁船涉嫌走私未稅香菸，經海巡人員共查獲306箱。 記者黃宣翰／翻攝
高雄籍漁船涉嫌走私未稅香菸，經海巡人員共查獲306箱。 記者黃宣翰／翻攝
高雄籍勇財發號漁船，利用八八節假期涉嫌走私未稅香菸306箱到小港漁港，昨天被海巡署偵防分署台南查緝隊等單位查獲，估計市價約1千萬元，全案依違反菸酒管理法，函送高雄市政府裁罰。

台南查緝隊日前接獲情資，南部地區不法集團將走私未稅菸品牟取暴利，台南、台中、北門、高雄查緝隊、南部分署第五、十一岸巡隊、基隆市政府財政局、基隆市政府警察局及高雄市政府財政局等單位組成專案小組，並向高雄地方檢察署聲請搜索票，昨天上午11點多在高雄市小港漁港查獲「勇財發號」漁船涉嫌走私未稅菸品共計306箱，市價約1千萬元，全案依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局裁處。

據了解，走私集團為規避海巡署查緝，選擇在八八佳節期間進行走私，董姓船長入港後旋即趕回家中過節，而查緝人員則是捨棄與家人過節慶祝聚餐時光，在漁港徹夜埋伏蹲點守候。專案人員見時機成熟，即持搜索票實施搜索，並在該船密艙內緝獲以黑色防水塑膠袋包裝未稅私菸，經拆封後清點，查獲「環球牌」、「馬甲牌」等2種自創品牌私菸，以及白長壽未稅菸品牌。

台南查緝隊呼籲國人切勿購買來路不明菸品，私菸影響國內市場經濟及國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安進一份心力。

海巡人員查獲漁船走私未稅香菸，忙著在碼頭清點。記者黃宣翰／翻攝
海巡人員查獲漁船走私未稅香菸，忙著在碼頭清點。記者黃宣翰／翻攝

走私 海巡署 高雄市

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