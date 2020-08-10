郭克銘傳轉收賄案污點證人 檢方不願證實

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，今天上午提訊在押的前太流公司負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘。郭克銘日前自白犯罪，至於他是否已轉為污點證人，檢方不願證實。

檢調調查，李恆隆涉嫌自民國102年起透過郭克銘等人，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

北檢日前展開搜索、約談行動，並聲押禁見李恆隆、蘇震清、廖國棟、陳超明、郭克銘等人獲准，他們提起抗告均遭高院裁定駁回確定。北檢上午提訊李恆隆、郭克銘說明。

郭克銘在高院抗告狀提到，他所交付及期約賄款部分，已自白並以證人身分具結。外界質疑郭克銘已轉為污點證人，爭取減刑。不過，北檢認為全案仍在偵查中，對此不願證實。

依證人保護法第14條規定，刑事案件的被告或犯罪嫌疑人，於偵查中供述與該案案情有重要關係的待證事項或其他正犯或共犯的犯罪事證，「因而使檢察官得以追訴其他正犯或共犯者」，在檢察官同意後，可就他所供述的犯罪減輕或免除其刑。