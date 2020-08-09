虎尾警分局刑警掉槍記過 分局長：不忍苛責重振士氣

雲林縣一名蘇姓刑警上月間白沙屯媽祖途經雲林時，維護交通之餘發現一竊盜通緝犯，跑步追捕開車的要犯數百公尺，最後雖仍逮捕，卻發現途中佩槍不慎掉落，遍尋不著，雲林縣警察局已對該名刑警記過處分，「有功無賞、打破要賠」，該刑警也十分自責，警方積極尋槍，督察單位也著手調查掉槍細節。

上月7日至9日白沙屯媽祖抵達雲林縣境，數萬名信徒隨香，警方總動員執行交通管制及維安等勤務，虎尾分局一名偵查佐機警，好不容易在人山人海中的隨香車隊中，發現一輛車的車牌可疑，即暗中跟蹤調查，進一步發現開車的人是一名42歲有多起竊盜、毒品前科的黃姓通緝犯。

當天8日傍晚警方準備抓人時，該名通緝犯發現幾名員警靠過來，馬上緊踩油門逃離，雙方展開追逐，這名跟著追逐的刑警，雖沒有交通工具，仍奮不顧身跑步追了數百公尺，當時路上盡是人潮，車輛壅塞，追捕過程中不慎掉落背放警槍的包包，身上的配槍因此遺落。

因只一心追人，該警員沒注意槍枝掉落，追了數百公尺才發現身上佩帶的手槍掉了，馬上回頭找，但都沒找著，警員心急如焚也馬上向上級報告掉槍，分局立刻調動人力地毯式搜尋，但也仍無找著。

該名通緝犯逃離後不久，以為警方放棄追捕了，神不知鬼不覺又返回虎尾，沒想到被埋伏的警方圍捕歸案，訊後移送法辦，檢方聲押獲准。

這名掉槍警員事後被記大過處分，他對掉槍帶給團隊困擾仍很自責，情緒不穩，同事也都為他擔心並一再安慰他，分局內士氣低落。

虎尾分局長郝心誠表示，該名同仁平時執行勤務態度相當認真，通緝犯最後雖順利逮捕歸案，但對掉槍一事仍感遺憾，他不忍心過於苛責，望重振士氣。