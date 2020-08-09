盛唐中醫僅公告停診3天 中市府：違規開業恐廢照

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭發盛唐中醫診所涉嫌以硃砂入藥，市府勒令停業2個月，盛唐卻張貼「停診3天」公告。 圖／聯合報系資料照片

前台中市議長張宏年全家鉛中毒，揭發盛唐中醫診所涉嫌以硃砂入藥，市府勒令停業2個月，盛唐卻張貼「停診3天」公告，台中市衛生局強調，盛唐若違規開門營業，必要時廢止證照。

張宏年一家4口鉛中毒住院，揭開中藥粉重金屬含量超標情事。台中市衛生局在盛唐中醫診所開立的自費藥包中，驗出重金屬鉛、汞含量超標，後又接獲陳情，九褔中醫診所也有患者鉛中毒，分別將盛唐、九褔及藥商依照違反「醫療法」「藥事法」函送地檢署偵辦。

台中地檢署經漏夜偵訊後，7日依違反藥事法等罪嫌，聲押盛唐中醫診所院長呂世明、九褔中醫診所藥師洪彰宏以及歐姓藥商，台中地院認定3人有湮滅證物與串供之虞，均裁定羈押禁見。

盛唐中醫診所遭勒令停業2個月，卻有民眾發現診所在門口張貼公告，寫著「8月7日（星期五）、8月8日（星期六）、8月9日（星期日）因故無法看診，不便之處敬請見諒」。

台中市衛生局表示，上週五已派人前往稽查，明天將再次確定，若盛唐中醫診所違規營業看診，必要時不排除廢止證照，後續盛唐中醫診所若遭起訴，將立刻召開懲戒委員會。

除盛唐中醫診所外，台中市衛生局日前也查獲九褔中醫診所有患者驗出鉛中毒，勒令停業1個月。截至目前，兩家中醫診所患者共計14人鉛中毒，盛唐鉛中毒患者10人，九褔鉛中毒患者4人。

張宏年鉛中毒住院治療，兒子台中市議員張彥彤日前指出，父親有40%腦損傷，在7月初衛生局介入調查時，呂世明竟還致電父親指稱衛生局找麻煩，要求父親協助，張彥彤怒斥可惡至極，日前也向呂世明提告殺人未遂，台中地檢署分案調查。

衛生局呼籲，目前全市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、澄清綜合醫院、大甲李綜合醫院、童綜合醫院及光田綜合醫院，民眾如有身體不適情形，可前往醫院由醫師專業評估、檢驗與治療。

針對盛唐中醫診所貼出停診3天公告，中央社記者也致電診所詢問，但截至晚上7時仍未獲回應。