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「無毒校園」專責警力惹議　警政署：專責警力校園防毒

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警政署近日將保一、四、五總隊共581名警員作為「無毒校園」專任警力，派駐各縣市部分分局支援偵辦少年毒品案；政策一上路引發各地基層反彈，警署昨天特別澄清，專責警力聚焦防制校園毒品工作，事前已完成二階段專業訓練，台北市警局也認為，應是正處過渡期，大家對政策細節還不了解，才引起誤解。

「無毒校園」專責警力8月3日正式到位，至今未滿一週，已有基層員警及主管認為「幫不上忙還恐有隱憂」「徒增受支援單位負擔」。

警政署澄清，專責警力聚焦防制校園毒品工作，包含訪視涉毒少年、強化與教育社政單位橫向聯繫、加強毒品犯罪熱點巡查及臨檢、推動校園反毒宣導、落實校園定期訪視、提升與家長會互動機制等。

派駐支援的581元專責警力已於6、7月完成二階段專業訓練。期間邀請法官、調查保護官、學者、少年警察隊幹部及刑事局緝毒專家等，針對「少年毒品查緝溯源技巧」「少年犯罪防治與策略及宣導技巧」「少年事件處理法修正重點及因應作為」「與社政、教育單位合作挖掘涉毒少年上游毒品情資」等進行專精化訓練。

課程中教導專任警力認識毒品、查緝溯源及宣導聯繫溝通技巧，8月3日正式到支援單位報到後，也由資深偵查人員以師徒制訓練，培養專任警力成為防制校園毒品的尖兵。

關於專任警力超勤加班費問題，若確實有超時執勤需求，超勤加班費差額將由各縣市警察局自行編列預算支應；以今年為例，警政署及所屬初任員警超勤加班費每人每月以7500元核給編列，如專任警力當月超勤額度超過7500元部分，則由各縣市政府支應，並非僅能於該額度下超時服勤。

台北市警局則表示，基層警方有不同意見，應該是因為政策剛上路，大家對政策細節還有不熟悉之處，自行解讀之下才產生誤解，會加強內部溝通宣導。

台北市警局。記者李隆揆／攝影
台北市警局。記者李隆揆／攝影

毒品 加班費 警察

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