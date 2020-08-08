保警支援專辦少年毒品案 基層反彈：尷尬且沒意義

警政署上個月宣示成立「無毒校園」專任警力，規劃將保一、四、五警察總隊共581名特考員警派發各縣市警分局偵查隊，專責辦理少年業務；支援警力8月陸續就位，至今未滿一週，基層單位已出現反彈聲音，也有警官悲觀看待，認為此舉持續下去，將出現分化現象，從內部影響整體士氣。

警政署上月表示，新興毒品氾濫，為避免毒害進入校園，規劃保警總隊581名特考員警支援各縣市少年警察隊，派發部分分局偵查隊，專責辦理少年相關業務，雖各單位可機動調整業務內容，但皆須與少年業務有關。

政策一出，警界普遍不看好，除了疑惑「只辦少年毒品，不辦成人毒品？」也質疑保警到偵查隊，只能辦少年業務，不能值班收案移送、不能接管刑責區、連開案辦案都要從零開始學，「到底能支援什麼？」「根本是年改效應，新進員警不知道塞哪裡，就這樣亂丟」。

支援警力正式到位未滿一週，基層已反彈聲浪。不僅被派發支援的581名員警「自己也覺得莫名其妙，不知道要幹嘛」，接受支援的單位也無奈，平常值班、辦案的人力就吃緊了，還要安排人力指導支援警力，有的單位連座位安排都傷腦筋。

資深刑警說，警專35期開始專業分發，未有派出所經歷的刑事科系畢業生直接到偵查隊工作，就已經增加許多現職刑警的教育成本了，這次保總支援警力一樣是從零開始，但沒有刑事專業，又只能辦少年業務，還只待兩年，「剛學會走就要離開，這樣有什麼意義？」

警察養成依賴師徒制，以台北市警察局來說，此次配獲54名支援警力，14個分局現職刑警約700員，扣掉剛畢業不久，「還在學習」的警專35、36期員警，還有多少「師父」能在繁重的勤業務中，費心帶領支援警力從頭學起？

「兩年內只能辦你不會辦的案件，這政策讓各地方偵查隊和支援警力都很尷尬」北部不少偵查隊主管透露，除了教育成本及現職刑警工作負擔提高，對少年業務也不見得有實質幫助，長時間下來甚至會對單位造成傷害。

一名偵查隊長說，平時各個小隊都有在辦少年業務，查緝校園毒品，同時也偵辦其他各類刑案，而支援警力「只」辦少年業務，又負擔不起全分局的少年案件，根本就幫不上忙，「如果今天隊上有重大刑案或集會勤務需要支援，能請他們支援嗎？只要無關少年業務，一定又被檢舉。」

此外，保總支援警力經費來自中央，一個月上班時數為46小時，單日上班上限是10小時，「難道埋伏到一半時間到了就撤退下班？」上班時數和工作內容不同，也可能引起現職刑警不滿，認為待在同個隊上，怎麼有人辛苦有人輕鬆？