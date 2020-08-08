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午後熱對流旺盛 8縣市大雨特報

驚！草屯鎮公所課長遭酒駕撞死 事故雙方都有酒精反應

白天在豬肉攤剁大骨 屠夫還兼賣大麻、住家藏大量槍彈

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子平日在果菜市場豬肉攤剁豬大骨，私下卻經營大麻買賣，警方接獲線報埋伏6日到住家逮人，除起獲1公斤多乾燥大麻花，還在張和年幼兒子房間找到8把改造手槍、388顆子彈，火力驚人，張則自稱「賣毒怕被黑吃黑」，檢方複訊後以依販賣二級毒品等罪嫌將他聲押禁見獲准。

桃園市刑警大隊科技偵查隊指出，張男（39歲）白天在果菜市場的豬肉攤工作，卻疑似透過郵寄毒品方式，從過外走私品項良好、價格高的乾燥大麻花來台，並以1克約2500元價格對外販售，警方從接獲線報經4個多月偵蒐、埋伏，報請桃園地檢檢察官林奕瑋指揮。

警方說，6日清晨6點多持搜索票到張中壢的住家準備逮人，但張一大早就出門和朋友喝酒，等了1個多小時才回來，並在他和年幼兒子的房間櫃子上找到好幾包大麻（總重1018公克），又陸續在抽屜、床底找到好幾個玩具槍盒，一開赫然發現有8把改造手槍，7把機械性能良好有殺傷力。

起獲槍枝中，除了有常見的仿金牛座手槍，還有仿捷克製衝鋒槍還附帶槍管消音器，另一把較少見的仿North American迷你轉輪手槍，大約僅有掌心大小，由張男裝袋藏在櫃子中也被搜出。

警方查出，張有妨害自由、詐欺等前科，另掌握張販賣大麻嫌疑明確，發現他用半價從國外進口後，再以兩倍價格賣出，從中賺取暴利，找到的1公斤多大麻花市價約260萬元，張平時也會磨碎大麻花用抽菸斗吸食紓壓，警方還在浴室發現1株活體大麻，張稱是「種好玩的」。

另張男供稱，因為平時販毒擔心被「黑吃黑」所以才擁槍自重，但表示僅有其中2把是他自己的，另6把則是朋友寄放，相關細節則不願多談，警方不排除張販毒、持有槍械具有集團性，有關毒品來源、同夥等仍待溯源清查。

桃園市長鄭文燦今下午到刑大科偵隊表揚有功人士，也頒發破案獎金，表示警方攔截毒品流入市面，避免國人健康遭戕害。

警方在張男住家起獲1018克乾燥大麻花，市價約260萬元。記者曾健祐／攝影
警方在張男住家起獲1018克乾燥大麻花，市價約260萬元。記者曾健祐／攝影
警方在張男住家起獲8把改造手槍。記者曾健祐／攝影
警方在張男住家起獲8把改造手槍。記者曾健祐／攝影
張男在自家浴室種出1株活體大麻，張辯稱是「種好玩的」。記者曾健祐／攝影
張男在自家浴室種出1株活體大麻，張辯稱是「種好玩的」。記者曾健祐／攝影
警方在張男住家起獲8把改造手槍。記者曾健祐／攝影
警方在張男住家起獲8把改造手槍。記者曾健祐／攝影
少見的仿North American迷你轉輪手槍，大約僅有掌心大小。記者曾健祐／攝影
少見的仿North American迷你轉輪手槍，大約僅有掌心大小。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今在桃園市警察局長陳國進（左）、刑大隊長邱紹洲（右）陪同頒發破案獎金。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今在桃園市警察局長陳國進（左）、刑大隊長邱紹洲（右）陪同頒發破案獎金。記者曾健祐／攝影

大麻 毒品 販毒

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