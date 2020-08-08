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感情生變男女相約河堤談判 火爆男竟掏槍對空開兩槍

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

劉姓男子與洪姓女友因感情糾紛，日前相約在板橋區河堤邊談判，劉男因一時情緒激動竟掏槍抵頭以死要脅，洪女急電鄭姓男子求助，鄭男到場時，劉男一度對空連開兩槍，鄭連忙將槍搶下並開車離開。警方獲報迅速趕抵，當場逮捕劉男，隔天循線查緝鄭男到案，並起出霰彈槍和改造手槍各一把，子彈及近萬顆一粒眠，警詢後依槍砲及毒品罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦。

據了解，23歲劉姓男子與21歲女友洪姓女子因感情問題起爭執，二人於本月5日晚上9時許，相約在板橋區光復橋河堤球場旁談判，因雙方一言不和，劉男掏出26歲鄭姓男子寄放的改造手槍，持槍抵住自己的頭部，以死要脅，希望能復合。

洪女見狀嚇得連忙急電26歲鄭姓男子求助，鄭男聞訊連忙開車到場調解，但劉男一度因情緒過於激動，竟持槍對空連開兩槍，鄭男見狀連忙將槍搶下，二話不說就帶槍駕車離去，將劉、洪二人丟在現場。

由於槍聲驚人，海山警方獲報迅槌趕抵，當場逮捕劉男，並將洪女一同帶返派出所，得知槍枝已被鄭男帶走，警方漏夜擴大調閱監視器，發現鄭於案發後，曾跑到北市萬華區一處民宅短暫停留後又隨即離開。

警方懷疑他將槍枝藏放該處，前天向新北地方法院聲請搜索票獲准，海山偵察隊長陳嘉鵬帶隊前往搜索，果真在屋內搜出改造手槍1把、手槍改造子彈59顆、霰彈槍1把、霰彈25顆，毒品一粒眠近萬顆，共毛重2624公克、研磨機1台、封口機1台。

據了解，鄭男推稱該批槍彈是5年前在土城區向目前已亡故的友人所購買，而一粒眠是打自要製成毒咖啡包販售圖利，但因原料不足，還來不及製作。警詢後將二人依槍砲及毒品罪嫌送辦。

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新北市板橋區日前因男女感情起糾紛而驚傳槍響，警方漏夜追查，逮捕劉姓及鄭姓男子並起出霰彈槍及改造槍彈和近萬顆一粒眠。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區日前因男女感情起糾紛而驚傳槍響，警方漏夜追查，逮捕劉姓及鄭姓男子並起出霰彈槍及改造槍彈和近萬顆一粒眠。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區日前因男女感情起糾紛而驚傳槍響，警方漏夜追查，逮捕劉姓及鄭姓男子並起出霰彈槍及改造槍彈和近萬顆一粒眠。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區日前因男女感情起糾紛而驚傳槍響，警方漏夜追查，逮捕劉姓及鄭姓男子並起出霰彈槍及改造槍彈和近萬顆一粒眠。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區日前因男女感情起糾紛而驚傳槍響，警方漏夜追查，逮捕劉姓及鄭姓男子並起出霰彈槍及改造槍彈和近萬顆一粒眠。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區日前因男女感情起糾紛而驚傳槍響，警方漏夜追查，逮捕劉姓及鄭姓男子並起出霰彈槍及改造槍彈和近萬顆一粒眠。記者王長鼎／翻攝

毒品 新北 槍枝

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