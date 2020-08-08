針刺指甲縫、火燒凌虐 車手吞百萬贓款被虐到心臟病發

湯姓男子參與詐欺集團得知150萬元款項被另名杜姓成員侵吞，糾眾把杜捆綁手腳押走痛毆，還用針刺指甲縫、火燒併電擊凌虐，逼他吐出口袋中贓款，杜被嚇到心臟病發緊急送醫才獲救，杜事後對湯提告，主張被虐心靈受創求償20萬元，湯未出庭，法院認杜有理由判湯應賠20萬元，可上訴。

杜男主張，2017年6月3日收到集團交付的150萬元詐款，他見金額豐厚打算放進自己口袋侵吞，就沒有再交還回上手，2天後被其他成員得知，自己在新北市板橋區1間燒烤店被押走，包括湯男在內還有多名年籍不詳男子、少年共犯，將他一路載往台北市北投區的廢棄洗車場綑綁手腳。

杜還說，當時遭人團團圍住逼問贓款流向，眾人還朝他拳打腳踢、持木棍痛毆頭臉、手腳，並拿針刺他指甲縫凌虐，甚至用火燒、電擊棒電他，自己因受不了疼痛說出其中有60萬元在他住處，湯就派人到他家拿錢，經杜的媽媽交付款項後，湯又認為款項不符不願放人。

後來杜再被帶到北投山區1處空屋，繼續遭眾人凌虐一番，導致右眼瘀青、四肢擦挫傷，指甲也有傷口，結果因為他心臟病發，湯等人見狀況不對才命同夥將他緊急送醫，沒想到急救後才剛恢復穩定，湯等又打算將他押走，醫院人員見杜神情恐慌藉故將眾人支開，杜這才有機會報請求救。

杜還說，湯等人事後還不時跑到他家裡騷擾要他還錢，導致有段時間遲遲不敢回家，因而身心靈受創，請求湯給付精神撫慰金20萬元；對此，湯男經通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明、陳述意見。

法院審酌，有關該詐欺集團騙取被害人150萬元，杜因侵吞遭押走凌虐部分，有檢警相關調查、偵訊以及醫院驗傷等內容佐證，加上湯未到庭或提出書狀辯駁，可認定杜主張為真實。