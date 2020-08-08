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40刀砍死女友 醋男自刺左胸命危

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹林姓男子與印尼籍李姓女按摩師有感情糾紛，昨天持刀狂刺李女四十餘刀畢命，屋內滿是血跡，檢察官到案發現場相驗。記者巫鴻瑋／攝影
新竹林姓男子與印尼籍李姓女按摩師有感情糾紛，昨天持刀狂刺李女四十餘刀畢命，屋內滿是血跡，檢察官到案發現場相驗。記者巫鴻瑋／攝影

李姓女子從印尼嫁來台灣多年，離婚後結識林姓男子，卻被林男懷疑在外捻花惹草，林男昨天前往李女工作的泰式按摩坊理論，雙方發生爭執，林男一時情緒失控，持水果刀連砍李女四十餘刀，頸動脈被砍斷傷重不治，林男行凶後持刀刺自己左胸，送醫時還感嘆「歡場無真愛。」

據了解，李女（卅九歲）與林男（四十五歲）交往三年，平時同居，近日林男懷疑李女與陌生的印尼籍男子交好，醋勁大發，昨上午十點多，林男騎車到李女位於湖口文化路的泰式古法按摩坊理論，二人在店內爆發口角。

據按摩坊清潔婦表示，事發時林男怒氣沖沖走進店內，開口就叫李女出來，爭執之中林男突然拔出水果刀，隨即朝李女身上砍去，李女驚嚇之餘負傷奔出店外，林男還在後方一路追砍。

目擊店家表示，當下聽見李女不斷尖叫，見她全身是血逃到店門口，「又被凶嫌一把從後方抓住拖回店內」，地上滿是血跡，隨後清潔婦也邊叫邊逃出店外，沒多久店內就沒再傳出李女的聲音，眾人急忙報警。

據了解，林男至少朝李女連砍四十刀，其中一刀更砍斷頸動脈，造成李女嚴重失血、倒臥店內走廊，送醫宣告不治；林男行凶後持水果刀自戕，當場倒在按摩床上，傷勢嚴重送醫，雖未刺中心臟，但仍被緊急轉院開刀，尚未脫離險境。

據調查，林男在新竹工業區擔任技術員，不滿李女平時愛亂花錢，又懷疑李女移情別戀，林男被抬上救護車時，還喃喃自語說「歡場無真愛」；李女友人則說，李女才剛到按摩坊工作兩個星期，先前就聽聞林男會家暴，沒想到這次竟鬧出人命。

新竹檢方昨天下午完成相驗，擇日解剖，行凶動機要待林男術後清醒才能訊問，警方將通知兩人交友對象釐清案情，全案朝殺人罪嫌偵辦。

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