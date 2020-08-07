彰化一家4口鉛中毒 疑服用九褔自費藥粉

前台中市議長張宏年一家4口鉛中毒，檢警追查下發現九褔中醫診所也有患者重金屬超標，彰化有一家4口疑因服用九褔自費藥，女兒腿部活動異常，檢驗發現全家血液鉛含量超標。

鉛中毒案件逐漸擴大，彰化一家4口因和九褔中醫診所醫師洪彰宏為鄰居，2年多前為了調養身體，曾到九褔中醫診所就診，服用自費中藥「五寶粉」。

2個多月前，20多歲的妹妹身體出現異狀，手腳活動不靈活，走路常跌倒，爸媽發現不對勁帶她就醫，經過各項檢查，最後發現血液中的鉛含量超標，鉛指數高達60~80μg/dl，遠高於正常值10μg/dl。

家人驚嚇之餘，全家都接受抽血檢驗，赫然發現全家人血液中的鉛含量都超標，全家鉛中毒接受治療。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，一家4口中，妹妹的症狀最嚴重，40多歲的父母也出現頭暈現象，20多歲的哥哥沒有症狀，接受治療後症狀改善，後續仍須持續追蹤。

台中市衛生局表示，近日接獲醫院病歷後，立即進行個案訪談，並已將患者剩餘藥品攜回送驗，目前檢驗中，個案一家關懷列管。

張宏年一家4口鉛中毒案情爆發後，台中市衛生局日前前往盛唐中醫診所稽查，在調查過程中，另發現北區精武路九褔中醫診所的就診民眾，同樣檢驗出體內重金屬超標，蒐集相關事證後提供檢方。

檢方漏夜偵訊，今天依違反藥事法等聲押盛唐中醫診所院長呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏及供應中藥的欣隆藥業公司負責人歐國樑等3人，台中地院認定3人有湮滅證物與串供之虞，下午均裁定羈押禁見。