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保總支援分局警力上路問題一堆 基層大罵：亂搞一通

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

為解決警力不足問題，警政署調撥保安總隊支援各縣市警分局兩年，保總員警今天正式上路卻問題一籮筐，讓接手的偵查隊大罵「亂搞一通！」

「連咖啡包都沒看過，怎麼辦案？」一名資深偵查隊長說，由於保總支援警力主要處理掃蕩校園毒品，保安總隊指示不能處理少年毒品以外的勤務，等於不能值班受理移送案件，也不能接管公文刑責區，更不能處理相驗案件，只能負責辦案，但保總原本負責業務是負責各政府機關單位維安，或是支援地方陳抗活動等，從沒辦理過刑事案件就被放到專責處理刑案的偵查隊，讓刑警們十分頭痛，人力已經不足的情況下還得訓練一批新進員警。

另外由於保總支援警力經費來自中央而非縣市，不能領取各縣市提供的危險加給，加班費也限制在7千多，等於比警分局偵查隊員一個禮拜少了約8小時的加班費，刑警痛批「我們平常上班12小時，他們10小時或8小時就得下班，難不成跟監跟到一半還要載他們回分局簽出下班？」

保總支援警力原是美意，讓警力吃緊的縣市分局能夠舒緩，然而現在限制一堆，反而增加地方刑警的負擔，有偵查隊長建議，是否能讓支援警力在勤務上分配可以讓各縣市警分局自由處理，也能分配到派出所協助最基本的巡邏等工作，或是到交通分隊處理交通業務，一來能讓保總員警從基礎學習，二來也能真正解決分局警力不足問題，警察業務繁忙，要保總專責支援掃蕩校園毒品，卻又派了一堆沒有經驗的警員，實在讓人很無奈。

保安總隊支援各縣市分局警力今天上線，問題一籮筐引起基層反彈。圖／聯合報系資料照
保安總隊支援各縣市分局警力今天上線，問題一籮筐引起基層反彈。圖／聯合報系資料照

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