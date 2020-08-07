泰式按摩館驚傳情殺！女遭砍頸無生命跡象 男自刺胸命危

新竹縣湖口鄉今天上午11時許驚傳持刀凶案，年約30歲的女子疑似與另名男子發生感情糾紛，竟當場遭男子拔刀追砍，還當場砍中頸動脈，女子噴血柱奮力奔出店外，竟又遭男子拖回店裡，民眾目擊驚恐報警，警方獲報立即將傷者送醫並封鎖現場調查當中。

遭砍的李姓女子年約30歲，在文化路上經營泰式古法按摩，卻在上午11時許與1名男子發生糾紛，沒想到竟演變成凶殺命案，民眾目擊女子遭砍後渾身是血逃出店外，竟又遭凶嫌拖回店內，救護人員到場時已發現女子失血昏迷。

據了解，女子到院前已經失去呼吸心跳，全身多處遭砍傷，頸部動脈更遭劃破，送往仁慈醫院急救；嫌犯疑似在見女子沒有掙扎後，拿起凶刀刺入自己胸口，也被緊急送往東元醫院急救，但因傷勢嚴重，中午12時許緊急轉院林口長庚，仍未脫離險境。

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