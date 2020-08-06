宜蘭飯店疑食物中毒 有症狀者增至121人

宜蘭縣衛生局人員到礁溪老爺酒店稽查，業者也主動將食材送驗，目前正等待檢驗結果出爐。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭礁溪老爺酒店爆發疑似集體食物中毒，縣衛生局連日疫調，有症狀者擴大到121人，其中77人曾就醫；酒店內自助餐廳暫停營業。業者昨強調，雖是抽取地下水使用，但過濾、消毒系統完備，定期抽驗都符合標準。

這起疑似集體食物中毒的事件爆發後，宜蘭縣衛生局連日來展開疫調，也針對飯店環境衛生、服務人員檢體、飯店水質3項進行稽核。衛生局副局長徐秋君昨天說，還在等待採檢結果出爐；到昨天下午3時30分為止的疫調結果，共121人出現惡心、嘔吐、腹瀉症狀，77人有就醫史。

外界質疑會爆發這起事件，與酒店使用地下水有關係。礁溪老爺行銷經理胡雅婷坦言，酒店設置區域無自來水管線，雖然持續爭取，但目前確實是抽取地下水使用。不過，所有用水都會經過完善的消毒、過濾系統，包含RO逆滲透，過濾消毒後才會進入館內用水區，也會在水龍頭加裝紫外線殺菌燈，以最高規格供水。

她並出示水質檢測報告書表示，酒店都依規定每3個月抽水送驗，最近一次檢驗報告日期為5月27日，用水大腸桿菌總菌落數都低於法規標準。

酒店自助餐廳在衛生局建議下暫停營業，徐秋君說，業者依規定清潔消毒、提送檢討報告，複驗通過後才允許復業。

中租迪和公司員工旅遊入住礁溪老爺酒店，有人8月1日用餐後，深夜及隔天出現惡心、嘔吐等症狀，向媒體投訴直指礁溪老爺餐食有問題；也有其他散客出現上吐下瀉。

宜蘭衛生局3至4日間，入館協助調查釐清原因，也採驗食材、環境、廚工等檢驗送驗，因檢體數量眾多，部分須送外縣市檢驗，正等待結果出爐。