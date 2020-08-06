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中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

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礁溪老爺酒店疑食物中毒 不適者增至121人

中央社 / 宜蘭6日電

宜蘭縣衛生局人員到礁溪老爺酒店稽查，業者主動將食材送驗。圖／宜蘭縣衛生局提供
宜蘭縣衛生局人員到礁溪老爺酒店稽查，業者主動將食材送驗。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭礁溪老爺酒店自助餐廳傳出疑似食物中毒案，根據宜蘭縣衛生局最新統計，已有121人出現噁心等徵狀。

宜蘭縣衛生局指出，截至今天下午3時30分止，共有旅遊團等旅客121人發生噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食物中毒症狀，其中有77名民眾就醫。

對於外界懷疑是水質問題，礁溪老爺酒店行銷公關經理胡雅婷向中央社記者表示，由於礁溪老爺酒店部分區域沒有設置自來水管線，所以地下水是館內用水水源，但飯店使用水都會經過包括石英砂過濾、加氯、RO逆滲透及紫外線照射等高規格消毒手續。

胡雅婷說，依照政府法規，使用地下水必須每3個月抽檢一次，其中包含化驗水中的大腸桿菌群、總菌落數等，而大腸桿菌群檢測值必須小於6（CFU/100毫升）、總菌落數小於100（CFU/100毫升），飯店的地下水水質檢測均小於1，全數合格，符合規定。

此外，胡雅婷指出，礁溪老爺酒店已依衛生局指示，暫停自助餐廳營運，同時通知住客若有其他安排，飯店也會全力配合與協助。

衛生局 地下水 中毒

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