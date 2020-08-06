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行刑式轟3槍打死桃園角頭 槍手判賠遺孀、4子女836萬元

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

綽號「貓霖」的桃園龍潭角頭江宗霖，去年處理完母喪遭2名男子林文慶、林哲汶近距離連轟3槍，活活被打死，刑事部分雙林一審遭判無期徒刑，江的妻子、小孩對2人求償1700多萬元，林哲汶說願負擔責任，林文慶則說是江提議投資害他血本無歸，法院判雙林應陪家屬836萬多元，可上訴。

檢警調查，林哲汶（29歲）、林文慶（26歲）去年2、3月間分別到大陸昆明和當地友人經營事業，疑因財務糾紛對江宗霖心滿，透過管道得知江適逢母喪認有機可趁，同年8月30日先回台，9月1日則分別到江位於龍潭住處勘查地形、埋伏。

當天下午2點多，江宗霖辦完母親喪事準備外出理髮，2人衝上前朝他近距離連開3槍，子彈從他右外側脖子、背部左側肩胛部，及背部右側上方射入，江中彈試圖逃跑仍因失血過多倒臥右前座旁路邊，林哲汶還上前用槍托重擊江的頭10下，導致他癱軟無力掙扎，送醫不治。

案發後2人分別買機票準備逃亡泰國，卻分別在桃園機場、屏東遭逮；檢方訊時，2人對於作案細節均不願交代，雙雙被依殺人罪起訴。

法院審酌，林哲汶、林文慶朝江宗霖連開3槍，近乎行刑式射殺，除預謀犯案還企圖偷渡逃逸出境，監視器拍攝清楚，考量2人均不到30歲，並非暴力慣犯，長期有教化復歸社會可能，今年4月桃園地院一審依殺人罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

江宗霖的妻子、4名小孩則提起附帶民事賠償，主張依據喪葬、扶養及精神撫慰金等，一共向林哲汶、林文慶求償1708萬多元。

對此，林哲汶表示，他願意負該負的責任，因為家裡經濟狀況不太好，無法一次能清償，希望後續賠償事宜能在和江的家屬協商；林文慶則說，本件是因江向他們提議出錢投資詐騙集團，後來江又未依約給付預期獲利且避不見面，自己投資血本無歸，認為對方求償精神撫慰金過高。

法院審酌，江的配偶、子女因林等2人殺人犯行，圖遭喪偶、喪父之痛，精神上所受痛苦深切，根據本案殺人動機、手段及方法等，認為江妻求償撫慰金以200萬元為適當，4名子女各150萬元適當，另根據喪葬、扶養等，判2名林男應賠江的家屬5人一共836萬2617元。

江宗霖在坐車上遭林哲汶、林文慶近距離持槍射殺，法院判雙林應賠江的家屬一共836萬元。圖／報系資料照
江宗霖在坐車上遭林哲汶、林文慶近距離持槍射殺，法院判雙林應賠江的家屬一共836萬元。圖／報系資料照

殺人

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