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影／永康槍擊案1人腹部中槍 警分局300公尺外逮人

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區中華路一處檳榔攤，今清晨5時許傳出槍響，柯姓男子與曾姓友人談判債務時，遭曾嫌持改造手槍開了1槍傷中腹部送醫脫險，警方上午9時20分在永康分局約300公尺路口循線逮捕曾嫌，案由警方偵辦中。

柯某住永康中華路租屋，樓下1樓經營檳榔攤，44歲柯某與38歲曾嫌熟識，彼此常因金錢調度有往來，每次金額約20至30萬元間。

今清晨5時許，柯男帶著妻小至永康中華路曾嫌家中3樓泡茶聊天，過程中談及彼此債務，兩人因金額認知不一，起了口角，彼此互嗆「要輸贏」、「是在大聲啥」，場面一度火爆。

曾火氣上來，下2樓住處起出預藏改造手槍，原要恫嚇柯，兩人在2、3樓梯間搶槍，過程中槍擊發擊中柯腹部，曾犯後逃逸，柯經妻子開車送往永康奇美醫院急救。

柯某左側血胸、橫膈破裂，醫院緊急處置後送開刀房手術治療脫險，目前仍住院中。

曾嫌犯後開車逃逸，警方在清晨5時42分獲報，調閱監視器以車追人，鎖定曾嫌車輛，上午9時20分，警方在離分局約300公尺外的永康區東橋七路與東橋六街口發現曾嫌，當場將他逮捕，並在身上包包起出改造手槍及改造子彈2顆。

曾嫌供稱，槍彈來源是6年前不明原因遭人毆打，透過管道購買，原要防身用，對此十分後悔。

涉嫌開槍落網的曾嫌經警方逮捕準備偵訊。記者謝進盛／翻攝
涉嫌開槍落網的曾嫌經警方逮捕準備偵訊。記者謝進盛／翻攝
永康警分局局長呂世明說明案情。記者謝進盛／攝影
永康警分局局長呂世明說明案情。記者謝進盛／攝影
警方起獲包包內有犯案槍彈。記者謝進盛／翻攝
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債務 槍擊 手術

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