彩虹煙、咖啡包每天都抓得到 毒品侵校園檢警強化緝毒

毒品入侵校園戕害青少年身心健康，其中又以彩虹煙、毒品咖啡包及各式新興毒品最多，資深員警坦言「每天臨檢都查得到」，氾濫程度不容輕忽，桃園市警局獲撥捕92名警力，分派刑大、少年隊及各分局，其中桃園、中壢2分局成立毒品查緝中心，專責毒品數據分析、校園毒品查緝。

桃園分局今天早上成立「毒品查緝中心桃園查緝組」，由分局長林信雄、桃園地檢主任檢察官李允煉，桃園市刑大隊長邱紹洲共同揭牌；林信雄指出，新興毒品包括咖啡包、彩虹煙最常見青少年施用，毒品進入校園還會衍生幫派、販賣等問題，必須正視強化緝毒能量。

李允煉也提到，幫助年輕人脫離毒品控制，他們不在毒海繼續沈淪，這是身為檢察官緝毒最有意義的一件事；邱紹洲則說，桃園、中壢各成立毒品查緝組，從專組從刑事局、警局刑大到第一線各分局，查緝毒品分向上溯源、向下刨根兩面向，這次增補支援人力可以更落實成效。

有資深員警坦言，彩虹煙、毒品咖啡包最常在青少年間流行，因為大多屬於三級毒品，加上沒有刑責頂多罰錢了事，少年若拒繳納父母也不願代為處理，到強制執行程序又得耗費時日，導致沒有後果根本不會怕，犯濫程度已經是「每天臨檢都抓到的」，類似狀況不亞於吸食笑氣。

桃園分局表示，這次7月1日青春專案、安居專案至今，已查獲毒品案11件14人，包括海洛因、安非他命及K他命1.4公斤，並和調查局合作查獲跨境走私2公斤海洛因。