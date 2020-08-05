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重機男後照鏡見警兩腿發抖 原來是車裝49包毒品
台中市保大第二中隊昨天晚上巡邏時，在西屯區發現一輛重機車違規騎上人行道，而且該名騎士疑似透過後照鏡，不斷觀察警方的動作，警方發現騎士雙腿不斷發抖，形跡可疑，因此前往盤查，發現騎士車內裝有49包的毒品果汁包、k他命等毒品，涉案騎士辯稱，因最近失業，才會染毒，全案警詢後依違反毒品危害防治條例罪嫌，移送法辦。
台中市保大第二中隊表示，昨晚執行重點區域路段封鎖式路檢掃蕩勤務，在西屯區經貿路、黎明路口發現一部重機車違規騎乘該路段的人行道上，立即上前攔查，騎車的王姓男子（22歲）看見警方後神情緊張且雙腳不停發抖，又故作鎮定。
警方在王同意下搜查，發現王機車座墊置物箱內疑似藏有毒品小惡魔果汁包3包，在另一紙袋內發現大量毒品小惡魔果汁包32包（毛重313.08公克）、三級毒品K他命14包（毛重41公克），王啞口無言，辯稱自己因最近失業，才會鋌而走險運送毒品，警方除勸誡王為了身體健康切勿染毒外，於詢問後全案依法移送台中地方檢察署偵辦並向上溯源。
台中市保大隊長賈立民表示，為防範犯罪不法，保安大隊將持續執行威力掃蕩盤檢勤務，針對暑假期間青少年易聚集的地方，實施高強度盤查攔檢，掃蕩毒品等不法，展現維護本市治安的能量與決心，嚴正呼籲民眾「拒絕毒品，常保健康」，吸毒一時，終身危害，毒品千萬碰不得，愛惜自己及家人，請勇敢向「毒」說NO。
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