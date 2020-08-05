重機男後照鏡見警兩腿發抖 原來是車裝49包毒品

台中市保大第二中隊昨天晚上巡邏時，在西屯區發現一輛重機車違規騎上人行道，而且該名騎士疑似透過後照鏡，不斷觀察警方的動作，警方發現騎士雙腿不斷發抖，形跡可疑，因此前往盤查，發現騎士車內裝有49包的毒品果汁包、k他命等毒品，涉案騎士辯稱，因最近失業，才會染毒，全案警詢後依違反毒品危害防治條例罪嫌，移送法辦。

台中市保大第二中隊表示，昨晚執行重點區域路段封鎖式路檢掃蕩勤務，在西屯區經貿路、黎明路口發現一部重機車違規騎乘該路段的人行道上，立即上前攔查，騎車的王姓男子（22歲）看見警方後神情緊張且雙腳不停發抖，又故作鎮定。

警方在王同意下搜查，發現王機車座墊置物箱內疑似藏有毒品小惡魔果汁包3包，在另一紙袋內發現大量毒品小惡魔果汁包32包（毛重313.08公克）、三級毒品K他命14包（毛重41公克），王啞口無言，辯稱自己因最近失業，才會鋌而走險運送毒品，警方除勸誡王為了身體健康切勿染毒外，於詢問後全案依法移送台中地方檢察署偵辦並向上溯源。