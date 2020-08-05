聽新聞
test
0:00 / 0:00
男酒後失控 為搶2千元割傷妻子與友人獨自逃跑
屏東東港鎮新園鄉50歲鄭姓男子與妻子到吳姓友人家中喝酒，雙方酒後爆發口角，疑因鄭男借不到兩千元，到廚房持刀割傷吳男與妻子，隨後逃跑。警方獲報後循線逮捕鄭男，將他依強盜、傷害、家庭暴力防治法等罪嫌送辦。
據了解，鄭男與妻子昨天下午到吳姓友人家中喝酒，過程中，鄭向妻子索取2千元，妻子身上沒錢，便轉向吳男借錢，雙方爆發口角與肢體衝突。
過程中，鄭男跑到廚房拿刀割傷妻子與吳男，隨後，搶走吳男的2千元，丟下妻子獨自騎車離開。事後，吳男通報警方，警方獲報後將兩人送醫，並展開追查。
警方循線到鄭的住處逮人，並搜出遭搶的贓款與刀具，將鄭男依涉強盜、傷害、家庭暴力防治法等罪嫌移辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言