男酒後失控 為搶2千元割傷妻子與友人獨自逃跑

屏東東港鎮新園鄉50歲鄭姓男子與妻子到吳姓友人家中喝酒，雙方酒後爆發口角，疑因鄭男借不到兩千元，到廚房持刀割傷吳男與妻子，隨後逃跑。警方獲報後循線逮捕鄭男，將他依強盜、傷害、家庭暴力防治法等罪嫌送辦。

據了解，鄭男與妻子昨天下午到吳姓友人家中喝酒，過程中，鄭向妻子索取2千元，妻子身上沒錢，便轉向吳男借錢，雙方爆發口角與肢體衝突。

過程中，鄭男跑到廚房拿刀割傷妻子與吳男，隨後，搶走吳男的2千元，丟下妻子獨自騎車離開。事後，吳男通報警方，警方獲報後將兩人送醫，並展開追查。

警方循線到鄭的住處逮人，並搜出遭搶的贓款與刀具，將鄭男依涉強盜、傷害、家庭暴力防治法等罪嫌移辦。

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