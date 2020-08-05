操作槍同列模擬槍限時繳驗 高市近2月獲繳13枝槍

高雄市警方查獲討債集團涉嫌強押建商暴力討債，發現這集團利用「模擬槍」涉案，高雄市警局今天表示，槍砲彈藥刀械管制條例修正案已公告施行，6月12日起生效，以往稱為「操作槍」的槍枝如今視同模擬槍，全面納管並提高罰鍰，原持有操作槍的民眾12月11日前應報備合法持有或自願繳銷，否則將來最高可罰20萬元。

據高雄市警局保安科統計，新法生效後，6月12日至今近2個月，已有民眾共拿出13枝槍枝，向警方申請鑑驗是否為修法後公告查禁的模擬槍，初步鑑定僅少數幾把在新法實施前，就因火藥式擊發機裝置，可能受罰，其餘將列管後發還。

員警表示，槍砲彈藥刀械管制條例查禁之模擬槍，指外型、構造及材質類似真槍，且具類似槍機、撞針及裝填子彈等裝置，足以改成具有殺傷力的槍枝，新法修正後，俗稱道具槍的操作槍也同列模擬槍，都須受槍砲彈藥刀械管制條例管制。