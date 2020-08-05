聽新聞
test
0:00 / 0:00
操作槍同列模擬槍限時繳驗 高市近2月獲繳13枝槍
高雄市警方查獲討債集團涉嫌強押建商暴力討債，發現這集團利用「模擬槍」涉案，高雄市警局今天表示，槍砲彈藥刀械管制條例修正案已公告施行，6月12日起生效，以往稱為「操作槍」的槍枝如今視同模擬槍，全面納管並提高罰鍰，原持有操作槍的民眾12月11日前應報備合法持有或自願繳銷，否則將來最高可罰20萬元。
據高雄市警局保安科統計，新法生效後，6月12日至今近2個月，已有民眾共拿出13枝槍枝，向警方申請鑑驗是否為修法後公告查禁的模擬槍，初步鑑定僅少數幾把在新法實施前，就因火藥式擊發機裝置，可能受罰，其餘將列管後發還。
員警表示，槍砲彈藥刀械管制條例查禁之模擬槍，指外型、構造及材質類似真槍，且具類似槍機、撞針及裝填子彈等裝置，足以改成具有殺傷力的槍枝，新法修正後，俗稱道具槍的操作槍也同列模擬槍，都須受槍砲彈藥刀械管制條例管制。
警方表示，持有模擬槍的民眾應在12月11日以前，到戶籍所在地的警察分局，辦理報備合法持有或自願繳銷，如沒在期限內完成報備，將依據新修正的槍砲彈藥刀械管制條例，最高可處罰20萬元罰鍰，如改造模擬槍可發射金屬或子彈，儘管未具殺傷力，將處30萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言