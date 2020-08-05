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台東警10天「掃黑行動專案」 共查獲41件各類違法案件

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

近日國內發生多起治安事件，台東縣警察局執行為期10天的「掃黑行動專案」，成績亮眼。共查獲41件各類違法案件，並全數依法送辦。

縣警局指出，專案期間共臨檢105處治安顧慮場所、路檢59處重要路段，查獲非法槍械1件、毒品案27件、詐欺案1件、地下錢莊4件、暴力討債1件、賭博案1件、妨害秩序6件。

其中，刑警大隊偵三隊查獲羅姓男子利用自家工具自製非法槍械，於住家當場起獲土造長槍2枝、半成品長槍1枝、制式霰彈5顆、土造霰彈2顆，另有製槍工具及毒品吸食器等證物。

縣警察局長趙瑞華強調，掃黑行動專案只是開始，將持續查緝不法，以強力執法方式消弭禍源於機先，並強化臨檢及約制，展現警方維護治安決心。

台東縣警察局執行為期10天的「掃黑行動專案」，共臨檢105處治安顧慮場所。圖／警方提供
台東縣警察局執行為期10天的「掃黑行動專案」，共臨檢105處治安顧慮場所。圖／警方提供
刑警大隊偵三隊查獲羅姓男子利用自家工具自製非法槍械，於住家當場起獲土造長槍2枝、半成品長槍1枝、制式霰彈5顆、土造霰彈2顆。圖／警方提供
刑警大隊偵三隊查獲羅姓男子利用自家工具自製非法槍械，於住家當場起獲土造長槍2枝、半成品長槍1枝、制式霰彈5顆、土造霰彈2顆。圖／警方提供

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