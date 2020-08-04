影／收容所役男、專勤隊員互嗆 雙方險動手衝突

移民署南投收容所替代役男（右1）與台中專勤隊員（左2）發生口角，險爆發肢體衝突。圖／讀者提供 移民署南投收容所近期遭爆出所內替代役男與台中專勤隊員發生口角，險爆發肢體衝突，事後該所卻未通報役政署，遭質疑是刻意隱匿；役政署表示，口角當下已由現場人員及時隔開，未動手，按規定尚不須通報，由該所權責妥善處理，後續該所已調整該役男勤務。

據瞭解，該起移民署役男與專勤隊員口角衝突事件，發生在位於南投縣草屯鎮的南投收容所；上月30日，當時隊員正執行被收容人入所勤務，帶移工報到，未理會役男欲量體溫的要求，直接回應「在嘸閒啦」，役男因此爆走，雙方起口角。

原本在櫃台處的役男因不滿該隊員回應，情緒突失控，以警棍敲桌後怒嗆「兇什麼啦」，隊員則不客氣的回「不然你是怎樣」，氣得役男趨前理論，雙方互嗆，似乎快爆發肢體衝突，現場其他人急喊「冷靜」，並將兩人隔開，事情才落幕。

只不過，該口角衝突事件發生後，南投收容所卻未通報給役政署，遭質疑是刻意隱匿；對此，役政署表示，因當時已由在場人員隔開，未發生肢體衝突，依替代役役男重大事故與意外事件處理須知規定，本案尚不須通報署方，由該機關處置。

役政署也說明，該服勤單位瞭解該事件狀況後，已將執勤態度不佳的役男調整勤務，並加強服勤情緒管理教育，署方則尊重權責單位調查處理結果，但也請南投收容所加強該所內役男法紀教育及整肅服勤紀律，以避免類案再發生。