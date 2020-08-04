賣海洛因1公克獲利3千元 換來15年6個月徒刑

徐姓男子去年向綽號「健兄」購買毒品海洛因，再以新台幣3000元代價，將約1公克的海洛因販賣給黃男，黃男認毒品的品斤低劣，要求退款，徐再補新貨給黃，經警逮獲徐男， 他否認販毒，辯稱他與黃男合資向「健兄」購買，法官不採信，今天依違反毒品危害防制條例罪將徐男判刑15年6月，並沒收犯罪所得3000元。

判決書指出，徐男（52歲）去年接獲黃男來電要購買第一級毒品海洛因後，即先行與綽號「健兄」男子聯繫購毒事宜，再於去年6月15日中午，向黃收取新台幣3000元，並搭乘黃的車前往中市東區東光園路某處建物尋找「健兄」。

由徐男單獨上樓向「健兄」購得海洛因1包，又搭乘黃所駕駛車輛返回他位於中市西區精美街43巷租屋處，單獨進入租屋處，將購入的海洛因分裝為2包後，將其中1包（重量：4分之1錢）交付與在外等候的黃男。

黃男施用海洛因後，認品質低劣，於次日（即16日）上午，以LINE傳送訊息與徐男，要求退款，徐於17日下午2時，與黃通話協商後，於同日下午3時許在租屋處另交付1包海洛因與黃男丙，藉此平息糾紛。

至6月20日晚間，在中市北區陝西四街與華美西街2段交岔路口，黃男因形跡可疑為警攔檢盤查，黃主動交付身上攜帶之海洛因1包與員警，並供出海洛因來源，警循線逮獲徐男。徐否認販毒，辯稱他與黃合資向「健兄」購買海洛因，合議庭不採信。