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左營當街動私刑案 他疑是幕後主嫌昨到案

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄陳姓女子涉在左營區街頭砍傷友人蕭女，她隔天做完筆錄搭男友車離去，竟遭3車當街包夾動私刑，並押上車擄走；警方獲報後6小時內營救陳女及她男友，陸續逮8名嫌犯。而這場報復行動疑為蕭女的胞兄蕭姓男子主導，昨天下午蕭由2名律師陪同到案，檢方訊後請回。

據了解，蕭姓男子（31歲）表示，妹妹遭人砍傷讓他相當生氣，的確想出一口氣，但他並未叫人去當街攔車、動私刑，此次暴力事件與他無關。檢警查出蕭姓男子不在案發現場，將深入蒐集事證，釐清涉案程度。

警方另查出，涉參與動私刑的黑衣人中，有幾人經常以左營區自由四路的茶行為據點，加上也有毒品情資另案偵辦中，昨下午3點45分，橋檢指揮刑事局南打、高市刑大及左營分局等專案小組，兵分多路展開搜索，查扣木棍、毒品咖啡包196包（毛重1520公克），連同在場黃姓、陳姓等2男子帶回調查，但2人未涉及暴力案，續追查毒品來源。

據調查，上月31日上午9點57分，陳女（23歲）及曾姓男子（23歲）的轎車行經高雄左營區文自路、孟子路，突遭白色奧迪、黑色TOYOTA、黑色INFINITI共3車包夾攔阻，多名黑衣人持棍棒強拖曾姓男子下車，將曾的手拉直呈水平狀，以球棒猛毆，接著把曾及陳女都強押擄走。

案發當天傍晚，警方逮郎姓（22歲）、陳姓（22歲）、王姓（18歲）、蔡姓男嫌，依妨害秩序、妨害自由等罪送辦，檢方聲押郎、陳、王3人獲准，蔡則請回；前晚又於苓雅區建國一路的汽車旅館逮陳姓（20歲）、陳姓（23歲）、蘇姓（24歲）、游姓男子（21歲），檢方命令23歲的陳5萬交保，其餘3萬交保。

據指，全案起因疑為陳姓女子得知閨密黃女與男友吵架，黃女心情不好吞安眠藥後，去找蕭女（27歲）訴苦，陳女卻不滿蕭女明知吞藥卻沒協助送醫，上月30日下午，陳女氣得在左營區新榮街某飲料店門口砍傷蕭女的上臂、大腿；31日凌晨陳女到案製作警詢筆錄完，搭曾姓男友的車離開警局，反遭蕭女一方號召3車當街包夾報復。

遭押的曾姓男子全身刀傷及撕裂傷，當天被丟包岡山秀傳醫院門口，陳女則被丟到中都濕地公園，幸好無傷。

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警方昨天到左營區自由路茶行搜索。記者林伯驊／翻攝
警方昨天到左營區自由路茶行搜索。記者林伯驊／翻攝
警方昨天查出涉動私刑案的嫌犯中，有人以左營區自由路茶行為據點，昨前往搜索。記者林伯驊／翻攝
警方昨天查出涉動私刑案的嫌犯中，有人以左營區自由路茶行為據點，昨前往搜索。記者林伯驊／翻攝
高雄左營區文自路、孟子路日前發生包抄攔車，當街動私刑的治安案件。記者林伯驊／翻攝
高雄左營區文自路、孟子路日前發生包抄攔車，當街動私刑的治安案件。記者林伯驊／翻攝
警方昨天到左營區自由四路的茶行，搜出毒咖啡包。記者林伯驊／翻攝
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