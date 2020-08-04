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行車糾紛 掏槍嗆聲反被打趴

聯合報 / 記者邱瑞杰/基隆報導

黃男今天騎機車與白色BMW轎車發生行車糾紛，涉嫌持槍對方嗆聲被制伏。 記者邱瑞杰／翻攝
黃男今天騎機車與白色BMW轎車發生行車糾紛，涉嫌持槍對方嗆聲被制伏。 記者邱瑞杰／翻攝

廿四歲黃姓男子昨天上午疑騎機車闖紅燈，與駕車俞姓男子發生糾紛口角，黃一路尾隨到對方居住的社區內道路，掏槍攔車嗆聲，結果被俞男和同車友人合力制伏、槍枝落地，還被打趴在地；警方到場只見黃額頭撕裂傷，現場起獲一把改造手槍、五發子彈，黃戒護就醫後無大礙，依槍砲罪嫌送辦。

基隆警方和消防局昨天上午十一點多接獲報案，指有人掏槍滋事，已被人制伏。警方趕到現場，看到黃男的機車倒在俞男白色ＢＭＷ轎車旁，黃被多人壓制。現場路面有一把改造手槍、彈匣及四顆子彈，槍膛內也有一顆子彈。

警方事後調查，黃男昨天上午騎機車行經基隆市俞男居住社區附近道路，通過路口時與俞駕駛的轎車發生行車糾紛。黃騎車逼近俞車挑釁，俞開車窗對他說「你闖紅燈你知不知道」，隨即離去。

黃被嗆後心生不滿，騎車尾隨俞車進入社區道路，俞同行還有一男一女，黃上前攔下俞的車子，見俞下車，從身上掏出槍指著俞的頭叫囂，俞男同車友人見狀，趁機繞到黃男背後，迅速扣住黃男持槍左手，再往黃身後扭轉，黃痛的無法開槍，手槍被奪下、取下彈匣；黃被奪槍後不敵眾人，被壓制到地面，左眉處撕裂傷流血。

基隆 槍枝

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