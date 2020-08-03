越籍移工積欠賭債遭擄勒贖 4嫌收押禁見

越南籍阮姓移工因積欠新台幣30萬元賭債，遭同鄉移工擄至台中市大里區民宅毆打凌虐，並利用被害人臉書向家屬恐嚇勒贖賭債，刑事局獲報後，循線逮4嫌送辦，法院裁定收押禁見。

刑事局今天舉行破案記者會指出，7月29日接獲駐台北越南經濟文化辦事處官員代表被害人越南籍阮姓移工家屬報案，指阮姓移工在台遭限制自由及被毆打凌虐，犯嫌還以阮姓移工積欠賭債為由，向其越南家屬要求匯款30萬元，否則將對阮姓移工和其家人不利。

刑事局立即與被害人工作地點的轄區彰化縣警察局共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

據調查了解，越南籍主嫌28歲阮姓男子與陳姓男子、黎姓男子及阮姓男子等人以招攬賭博的方式，誘使其他移工下注並進而積欠大額賭債。在彰化縣一家傳產公司工作的被害人阮姓移工因玩越南傳統賭博遊戲「魚蝦蟹骰寶」，積欠主嫌30萬元賭債。

阮姓主嫌等人於6月底開始向被害人阮姓移工追債，但被害人阮姓移工以公司有保全且宿舍門禁森嚴而遲不還債，犯嫌等人便於7月6日逼迫被害人離開公司和宿舍後，被害人隨即行蹤不明。

犯嫌將被害人藏匿於台中市大里區一處民宅，隨後利用被害人的臉書（Facebook）分別於7月17、27、28、29日聯繫其在越南的哥哥、姊姊和女友，並寄出被害人手腳被割傷、手指遭針刺的照片。

犯嫌恫嚇將原本30萬元賭債以每日利息複加本金計算，債務暴增至48萬元，並威脅家屬若不匯款就要砍斷被害人雙腳，讓他「永遠都站不起來」。

綁架期間，犯嫌為誤導警方偵辦方向，利用被害人通訊軟體告知家屬，佯稱遭綁架到山區且早上很寒冷等訊息，另利用被害人手機傳訊給其他在台越南移工友人，假稱已逃逸到台北工作等資訊，企圖混淆警方查緝。

由於被害人家屬僅能籌到20萬元，擔憂被害人遭撕票，便於7月29日請求駐台北越南經濟文化辦事處協助至刑事局報案。

專案小組經連日訪查相關移工及查看相關通訊紀錄，循線埋伏跟監確認被害人遭藏匿之處，並於7月31日到台中市大里區民宅執行搜索，成功將被害人救出。

同時逮捕包括主嫌阮男等4嫌，現場查獲借據3份、安非他命吸食器1組、安非他命殘渣袋2個、安非他命毒品4.61公克等贓證物。

全案訊後依擄人勒贖罪嫌送台中地檢署偵辦，法院裁定4嫌收押禁見。