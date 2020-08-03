快訊

另類不對稱作戰：反制共軍航艦戰鬥群的想定

越南移工遭老鄉押走逼賭債 越南家屬跨海求救

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

刑事局國際科上個月29日，接獲駐台北越南經濟文化辦事處官員求助，一名來台打工的越南籍阮姓移工家屬，在越南收到阮姓移工臉書訊息求救，指出他因為賭債在台灣遭人限制自由、毆打凌虐，並要求家屬匯款30萬元新台幣還款才會放人。

刑事局受理報案後立即展開調查，犯嫌持續不定時利用被害人臉書向被害人的哥哥、姐姐及女朋友恐嚇勒索，每天更以利息複加本金計算，原本30萬元新台幣的債務，已累計到48萬元；嫌犯還陸續傳送被害人遭刺傷流血照片，要求被害人家屬匯款到指定的越南帳戶，否則就要砍斷被害人手腳。

嫌犯為誤導警方偵辦，還利用被害人的通訊軟體，假裝被害人告知家屬，自己遭綁架在「山區」、「早上寒冷」等訊息，也同時告知被害人其他移工友人，自己已經逃出，目前在「台北工作」，企圖混淆偵辦方向。

刑事局會同彰化縣刑事警察大隊連日訪查，逐步縮小範圍，針對可疑處所連日埋伏跟監，確認嫌犯藏匿被害人的台中市住處，31日傍晚執行搜索，成功營救出阮姓被害人，並逮捕涉案的逃逸越南阮姓、陳姓、黎姓等4名移工，並查獲借據3份、安非他命吸食器1組、安非他命殘渣袋2個、安非他命毒品4.61公克，4人都遭檢察官聲押獲准。

警方表示，此案是越南逃逸移工，以召攬賭博方式，誘騙其他移工下注賭博，欠下大額賭債後，再以恐嚇越南家屬方式要求匯款，被害人七月遭對方逼債後，離開工作的彰化工廠，隨後就被押走。

刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局救出被人押走的越南移工，犯嫌竟是同樣來台打工的同鄉。圖/記者廖炳棋翻攝

越南 移工 賭博

延伸閱讀

刑事局破獲非法侵權機上盒公司 竟播放未成年猥褻影片

比偽出國還潮 來台中這裡連越南斗笠都買得到

歐越FTA生效 打通18兆美元市場

超眾 下半年業績看旺

相關新聞

中醫師呂世明用禁藥出事 醫界同學：老師為此嘆氣

台中市知名中醫師呂世明因使用禁藥硃砂為人治病，造成前議長張宏年一家和其他患者鉛中毒，引起各界討論。據了解，呂世明的醫術高...

影／闖紅燈不滿BMW駕駛提醒 機車男亮實彈槍反被打趴

黃姓男子今天上午11點多騎機車疑闖紅燈，與白色BMW轎車駕駛人發生行車糾紛起口角。黃騎車尾隨對方進入社區停車場後，涉嫌持...

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

新北市樹林區21歲員警楊庭豪，昨凌晨在騎車執勤中，遭無照少年撞擊重傷命危。據了解，楊庭豪父母因主治醫師判定楊庭豪有腦幹衰...

盛唐中醫診所鉛中毒案 中檢：已分他案偵辦

台中市前議長張宏年一家四口因長期服用盛唐中醫診所的中藥粉，出現鉛中毒狀況送醫，衛生局昨天依違反醫療法罪嫌，將中醫師呂世明...

21歲警腦死 葉毓蘭喊修法：未成年無照致死傷家長、車輛所有人咎責

新北市樹林區21歲員警楊庭豪，昨凌晨在前往支援打群架的勤務途中，騎警用機車遭無照少年撞傷，目前仍在加護病房，立委葉毓蘭今...

女騎士離家僅5分鐘路程身亡 毒蟲飆時速160公里衝撞判8年

彰化縣29歲徐姓男子去年12月23日下午駕車行經埔鹽鄉中山路與員鹿路路口時，卻以高速160公里時速衝撞前方機車和轎車，造...

刑事局破獲非法侵權機上盒公司 竟播放未成年猥褻影片

苗栗縣傅姓男子（35歲）從大陸進口機上盒「夢想盒子」後，以客製化方式處理機上盒軟體認證，民眾從經銷商處或網路平臺購買空機...

台中市追查盛唐鉛中毒案 衛生局：吃自費藥增至15人

衛生局追查盛唐中醫診所醫師呂世明使用違法禁藥硃砂案，原本掌握9人有使用他的自費藥，今人數增至15人，新增者中有1人是張宏...

北市上半年逮藥頭458人 快遞成運毒新管道

台北市警察局為查緝毒品犯罪，2018年起以「溯源追查」為核心目標，鎖定各類毒品案件上游犯嫌，今年上半年，台北市已查獲供毒...

吃中藥竟鉛中毒！揭開黑心商不願人知的祕密

台中市前議長張宏年因自費中藥材遭重金屬汙染，導致「鉛中毒」，全家四口住院治療多天；張家並非特例，外傳還有人高價採購冬蟲夏草，但食用後全身畏寒，肝指數飆高到1000，藥材被汙染造成食用人受害，已儼然成了現代人的「新富貴病」。

上帝召喚？查獲毒品！高架橋車禍 傷患跳橋骨折

潘姓女子昨天上午駕車行經台一線中山高架橋前輪爆胎自撞護欄，同車廖姓男子下車靠著護欄休息，見有人靠近突然翻過護欄往下跳；高...

釀鉛中毒...硃砂早禁用 醫師疑誤用鉛丹

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，抽驗相關藥材發現，負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。硃砂在民國九十四年已宣布禁用...

熱門新聞

立委護航SOGO條款涉收賄 全案緣於北檢一封匿名檢舉信

學甲口罩廠爆5員工偷口罩 業者痛心全開除

有人被押！立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

21歲警遭無照少年撞命危 肇事者偕母現身醫院下跪磕頭

徐永明曾嗆藍營「不是要貪污犯關到死？」網友笑：迴力鏢打到自己

蘇震清幫李恆隆「光復」SOGO 大事小事都「收」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。