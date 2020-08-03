越南移工遭老鄉押走逼賭債 越南家屬跨海求救

刑事局國際科上個月29日，接獲駐台北越南經濟文化辦事處官員求助，一名來台打工的越南籍阮姓移工家屬，在越南收到阮姓移工臉書訊息求救，指出他因為賭債在台灣遭人限制自由、毆打凌虐，並要求家屬匯款30萬元新台幣還款才會放人。

刑事局受理報案後立即展開調查，犯嫌持續不定時利用被害人臉書向被害人的哥哥、姐姐及女朋友恐嚇勒索，每天更以利息複加本金計算，原本30萬元新台幣的債務，已累計到48萬元；嫌犯還陸續傳送被害人遭刺傷流血照片，要求被害人家屬匯款到指定的越南帳戶，否則就要砍斷被害人手腳。

嫌犯為誤導警方偵辦，還利用被害人的通訊軟體，假裝被害人告知家屬，自己遭綁架在「山區」、「早上寒冷」等訊息，也同時告知被害人其他移工友人，自己已經逃出，目前在「台北工作」，企圖混淆偵辦方向。

刑事局會同彰化縣刑事警察大隊連日訪查，逐步縮小範圍，針對可疑處所連日埋伏跟監，確認嫌犯藏匿被害人的台中市住處，31日傍晚執行搜索，成功營救出阮姓被害人，並逮捕涉案的逃逸越南阮姓、陳姓、黎姓等4名移工，並查獲借據3份、安非他命吸食器1組、安非他命殘渣袋2個、安非他命毒品4.61公克，4人都遭檢察官聲押獲准。