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刑事局破獲非法侵權機上盒公司 竟播放未成年猥褻影片
苗栗縣傅姓男子（35歲）從大陸進口機上盒「夢想盒子」後，以客製化方式處理機上盒軟體認證，民眾從經銷商處或網路平臺購買空機後，連上網路就會陸續自動安裝「全球視野」（可觀看各大電視臺直播節目）、「沙發影城」（可觀看盜版電影）等非法APP軟體；但讓人髮指的是，其中的「午夜劇場」APP，除可觀看成人影片外，竟還有部分未成年的猥褻影片。
刑事局接獲舉報，傅嫌販售的「夢想機上盒」，每臺以2千到4千元不等價格販售，可免費觀看台灣各大電視節目、日韓戲劇及電影，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構(Content Overseas Distribution Association，簡稱CODA*)等單位主動針對侵權日劇、國內電視臺節目內容提告。
加上該機上盒提供疑似未成年性愛影視內容，已觸犯兒童及少年性剝削防制條例第38條散布猥褻影片內容，刑事局電信偵查大隊與保二總隊刑警大隊、苗栗縣警察局刑警大隊共組專案小組展開偵辦。
刑事局日前搜索位於苗栗總公司，及拘提負責人、業務人員、經銷商等10人到案，旗下台北市、台中市、彰化縣、台南市等地5家經銷商，也同步搜索並扣押涉案證物，粗估傅嫌公司到現在，不法侵權市值約新台幣三千八百萬元。
警方指出，非法機上盒近年來從大陸地區傾銷，造成國內影視遭盜版侵害，業者灌載來路不明軟體，可能產生嚴重資安威脅。
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