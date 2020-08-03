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北市上半年逮藥頭458人 快遞成運毒新管道

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

台北市警察局為查緝毒品犯罪，2018年起以「溯源追查」為核心目標，鎖定各類毒品案件上游犯嫌，今年上半年，台北市已查獲供毒藥頭458人，較去年同期391人，增加67人(+17.14%)，為六都查緝量能增加最多縣市。

警方指出，近年查獲許多偽裝成即溶飲品的混合式毒品(咖啡包、果汁包)，外包裝常以小惡魔、流行精品、潮牌LOGO或動漫主角吸引民眾食用，更因其內毒品成分不明，導致年輕人施用過量或混合施用不同毒品，進而發生死亡案件。

北市警局從5月底起，陸續規劃專案掃蕩工作，以「打擊擴散中毒品藥源」及「截斷新興毒品供應鏈」為目標，全力掃蕩毒品，到7月底止，共查獲混合式毒品(咖啡包、果汁包)3000包以上，計查獲混合式毒品分裝場6案，500包以上毒咖啡包4案，另查獲跨境走私毒品大麻1案6.6公斤、栽種大麻4案共72株、500公克以上安非他命2案。

警方說，混合式毒品(咖啡包、果汁包)在年輕族群中濫用，建議家長應留意家中是否有出現這類無成分標示、保存期限、生產公司與聯絡電話的即溶包飲品，懷疑子女可能吸毒或誤食毒品，可前往衛生福利部指定的藥癮戒治機構接受治療，或向轄區警分局、派出所尋求協助。

警方還發現，民眾使用網路快遞或貨運物流服務日益頻繁，尤其防疫期間，不管是送美食或公司文件都很方便，警方查緝毒品過程中，竟發現有藥頭利用不知情的快遞業者來運送毒品，寄送人多不會寫上明確的寄送地址，只交代送到某一指定地標，部分快遞人員機警，發現快遞物品有異常，及時提供警方可疑情資，順利逮捕藥頭。

警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方查緝毒品，5到7月查獲3000包毒品咖啡包。圖/記者廖炳棋翻攝

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