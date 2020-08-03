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上帝召喚？查獲毒品！高架橋車禍 傷患跳橋骨折

聯合報 / 記者林昭彰／新北報導

消防隊員將跳橋的廖姓男子吊掛回高架橋面。記者林昭彰／翻攝
消防隊員將跳橋的廖姓男子吊掛回高架橋面。記者林昭彰／翻攝

潘姓女子昨天上午駕車行經台一線中山高架橋前輪爆胎自撞護欄，同車廖姓男子下車靠著護欄休息，見有人靠近突然翻過護欄往下跳；高架橋距地面約十五公尺，廖命大摔在約十公尺高的捷運站廊道屋頂，雙腿骨折，他說「受到上帝召喚」才跳橋，但警方在橋下拾獲吸食器，懷疑他吸毒驚慌，進一步追查。

警方調查，卅八歲潘姓女子昨天上午九點多開車載四十歲廖姓男子，行經中山高架橋三重往新莊方向時，車輛右前輪突爆胎失控打滑自撞護欄，坐在右前座的廖男頭部撞擊瘀青暈眩，下車走向路旁靠在護欄休息，等待救援。

當時有民眾路過看見停車關心， 一人走向廖男想關切傷勢，但話還來不及說，只見廖男神色慌張，先將一包不明物體往橋下扔棄，接著整個人翻越護欄往下跳。

男子跳下高架橋，剛好摔到捷運站人行廊道屋頂上。記者林昭彰／翻攝
男子跳下高架橋，剛好摔到捷運站人行廊道屋頂上。記者林昭彰／翻攝

高架橋距底下新北大道約五層樓高，熱心民眾當場被嚇傻，靠近察看，只見廖男正好摔在桃園捷運機場線新莊副都心站的人行橋廊屋頂，雙腿骨折，躺著哀號。

消防局趕到要救援，得知傷患竟跳橋，再加派雲梯車從地面支援，廖男最後被吊掛救回高架橋，再搭救護車送醫。

警方事後在廖男墜落位置及下方路面周邊，找到注射針筒和毒品吸食器，廖男身上也搜出可疑結晶物，光譜儀測出是有毒化學物硫氰酸鈉，非一般常見管制毒品。

調查潘女是一名餐廳服務員，廖男職業裁縫師，兩人是朋友關係，都曾因吸毒被查獲。廖男就醫後被帶回警局，和潘女均否認持有針筒、吸食器、有毒化學物，廖男聲稱，受到上帝召喚才跳橋。

警方根據目擊者指證和拾獲證物，將廖依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

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