釀鉛中毒...硃砂早禁用 醫師疑誤用鉛丹

中藥示意圖，非當事者服用之中藥。記者楊雅棠／攝影

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，抽驗相關藥材發現，負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。硃砂在民國九十四年已宣布禁用，至九十九年進一步禁止用於中藥製劑。衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，近期將再發文重申硃砂禁用的規定。

中醫師表示，早期硃砂是用在鎮定、安神，但劑量必須輕、使用時間短。開參藥行的台北市議員張茂楠說，硃砂主要成分為硫化汞，若經過「水飛」製程，基本上可炮製到無毒，但因技術困難，若炮製不完全恐導致重金屬含量過高，因此明令禁用已久，加上利潤不高，不值得冒風險販賣，中藥房已幾乎都沒有販賣。

根據台中市衛生局調查，呂世明坦承加了硃砂，懷疑是藥材商將外形相似的鉛丹當成硃砂賣給他。中醫師公會理事長柯富揚說，鉛丹和硃砂外形相似，同為紅黃色粉狀藥材，鉛丹僅可外用，不可內服，至於硃砂過去中藥藥典裡主要用於鎮靜安神，禁用後已不可再開立，本就不可取得。

衛福部中醫藥司科長陳昭蓉說，硃砂是天然原礦物，容易與其他重金屬結合，需特定製程才可使用，雖然中藥原方中，天王補心丹、八寶散都有使用到硃砂，但禁用後許多製藥廠都已刪除硃砂成分。中藥房現在都不能賣了，應是由非正規管道取得。

我國自民國九十四年起，禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，至九十九年進一步禁止硃砂用於中藥製劑的製造、調劑輸入、輸出、販賣或陳列。

陳聘琪表示，中醫藥司一直都有針對中藥房及中醫藥院所販售、調劑的中藥內，進行重金屬如鉛、鎘、汞、砷等的稽查和檢驗，但未針對硃砂販售或以硃砂入藥進行稽查，近期將再發文重申硃砂禁用的規定。