中醫診所用禁藥硃砂 前議長一家鉛中毒

台中市前議長張宏年一家鉛中毒，中市衛生局長曾梓展（左）和食品藥物安全處長邱惠慈昨公布醫師開出藥粉的重金屬含量。記者黃寅／攝影

台中市前議長張宏年一家四人鉛中毒案，衛生局查出涉案盛唐中醫診所醫師呂世明使用禁用藥材硃砂，且未依規記載於病歷，昨依病歷記載不實裁罰十萬元，同時命其停業一個月；除了先前依違反醫師法函送，昨再依違反藥事法第八十三條移送地檢署偵辦。另已依醫師法將呂移付懲戒，最重可廢止醫師執業執照及證書。

目前了解除張宏年一家人，呂世明坦承另還有五人藥中也加入硃砂；衛生局已追到一名曾到盛唐就醫的婦人鉛中毒就醫，取得婦人藥包送驗；另四人觀察中。

台中市衛生局長曾梓展說，合法中藥粉重金屬含量不得超過卅PPM，呂世明開給張家人的中藥粉重金屬含量高達一萬五千PPM，超標五百倍。加入硃砂會造成汞含量超標，至於鉛的部分還要釐清。

衛生局調查，呂世明說曾在大陸習得鎮靜安神「珠代粉配方」，以珍珠粉混合代赭石科學中藥，但代赭石缺貨，請教同業後以「水飛硃砂」代替，從家裡誤拿了藥商那兒買的「正硃砂」替代，又因為藥商把外形相似鉛丹當成正硃砂賣給他，才使患者中毒。藥商承認去年七至八月售給盛唐六百公克硃砂。

中國醫藥大學中醫學系教授李德茂指出，衛福部很早就禁用硃砂，既然禁用就應該買不到，應該追查藥材商。藥材商販售藥物，也應向醫師、消費者說明清楚內含物和風險。

曾梓展說，民眾無法判斷醫師用藥，但可選擇合格中醫師，且勿用來路不明的藥，以確保己身安全。

張宏年五年前開始吃呂世明的藥，後來妻子、女兒也吃，兒子市議員張彥彤也前往看診；張彥彤說正著手收集更多資料，將代表全家向呂世明求償。

衛生局說，鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包括腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，曾至盛唐就醫民眾如有不適請速就診。