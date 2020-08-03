聽新聞
test
0:00 / 0:00

中醫診所用禁藥硃砂 前議長一家鉛中毒

聯合報 / 記者黃寅／台中報導

台中市前議長張宏年一家鉛中毒，中市衛生局長曾梓展（左）和食品藥物安全處長邱惠慈昨公布醫師開出藥粉的重金屬含量。記者黃寅／攝影
台中市前議長張宏年一家鉛中毒，中市衛生局長曾梓展（左）和食品藥物安全處長邱惠慈昨公布醫師開出藥粉的重金屬含量。記者黃寅／攝影

台中市前議長張宏年一家四人鉛中毒案，衛生局查出涉案盛唐中醫診所醫師呂世明使用禁用藥材硃砂，且未依規記載於病歷，昨依病歷記載不實裁罰十萬元，同時命其停業一個月；除了先前依違反醫師法函送，昨再依違反藥事法第八十三條移送地檢署偵辦。另已依醫師法將呂移付懲戒，最重可廢止醫師執業執照及證書。

目前了解除張宏年一家人，呂世明坦承另還有五人藥中也加入硃砂；衛生局已追到一名曾到盛唐就醫的婦人鉛中毒就醫，取得婦人藥包送驗；另四人觀察中。

台中市衛生局長曾梓展說，合法中藥粉重金屬含量不得超過卅PPM，呂世明開給張家人的中藥粉重金屬含量高達一萬五千PPM，超標五百倍。加入硃砂會造成汞含量超標，至於鉛的部分還要釐清。

衛生局調查，呂世明說曾在大陸習得鎮靜安神「珠代粉配方」，以珍珠粉混合代赭石科學中藥，但代赭石缺貨，請教同業後以「水飛硃砂」代替，從家裡誤拿了藥商那兒買的「正硃砂」替代，又因為藥商把外形相似鉛丹當成正硃砂賣給他，才使患者中毒。藥商承認去年七至八月售給盛唐六百公克硃砂。

中國醫藥大學中醫學系教授李德茂指出，衛福部很早就禁用硃砂，既然禁用就應該買不到，應該追查藥材商。藥材商販售藥物，也應向醫師、消費者說明清楚內含物和風險。

曾梓展說，民眾無法判斷醫師用藥，但可選擇合格中醫師，且勿用來路不明的藥，以確保己身安全。

張宏年五年前開始吃呂世明的藥，後來妻子、女兒也吃，兒子市議員張彥彤也前往看診；張彥彤說正著手收集更多資料，將代表全家向呂世明求償。

衛生局說，鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包括腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，曾至盛唐就醫民眾如有不適請速就診。

衛生局 醫師 中毒

延伸閱讀

中醫師違法用硃砂釀中毒 衛福部逾7年沒稽查

中藥含硃砂致中毒 中醫：過去於鎮靜安神現已禁用

全家鉛中毒原因曝光 張彥彤：備齊資料會再說明

用藥造成患者中毒 中醫師呂世明政商名人愛用

相關新聞

釀鉛中毒...硃砂早禁用 醫師疑誤用鉛丹

台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，抽驗相關藥材發現，負責醫師呂世明加入已列為禁藥的中藥材硃砂。硃砂在民國九十四年已宣布禁用...

上帝召喚？查獲毒品！高架橋車禍 傷患跳橋骨折

潘姓女子昨天上午駕車行經台一線中山高架橋前輪爆胎自撞護欄，同車廖姓男子下車靠著護欄休息，見有人靠近突然翻過護欄往下跳；高...

中醫診所用禁藥硃砂 前議長一家鉛中毒

台中市前議長張宏年一家四人鉛中毒案，衛生局查出涉案盛唐中醫診所醫師呂世明使用禁用藥材硃砂，且未依規記載於病歷，昨依病歷記...

用藥造成患者中毒 中醫師呂世明政商名人愛用

造成台中市前議長張宏年一家4口鉛中毒的盛唐中醫診所負責人、中醫師呂世明近年因在治療腫瘤、顱疾方面著有口碑，許多政商人士因...

台中市前議長全家鉛中毒 子張彥彤：將向中醫師求償

台中市前議長張宏年一家四口因吃了盛唐中醫診所負責人呂世明開的藥，竟導致全家鉛中毒，張宏年之子、市議員張彥彤得知後指出，目...

前議長一家鉛中毒案 醫：疑藥商把鉛丹當硃砂賣給我

針對台中市前議長張宏年一家人鉛中毒，台中市政府衛生局啟動專案調查，查出涉案的盛唐中醫診所醫師呂世明因為在藥中額外加入衛生...

鉛中毒案／中醫診所竟用硃砂調劑 衛生局勒令停業1個月

台中市衛生局調查中市前議長張宏年、兒子張彥彤議員一家人發生「鉛中毒」案，抽驗相關藥材，其中自費藥材初驗結果今天出爐，顯示...

毒品煙霧謊稱女友洗澡水蒸氣 女躲浴室藏毒警查辦

桃園市53歲顧姓男子與31歲魏姓女友2人昨天深夜在桃園區一家摩鐵共處，警方臨檢發現房間煙霧瀰漫盤查，顧男謊稱是「女友洗澡...

影／車禍跳下高架橋真相大白！ 警方搜出毒品吸食器

新北市新莊區上午發生轎車自撞護欄，人卻莫名其妙跳下台一線高架橋的離奇「車禍」，結果被員警查出，跳橋的40歲廖姓男子並非駕...

可擊發火藥「操作槍」納管 半年內報繳免罰20萬

槍砲彈藥刀械管制條例修正案今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」將全面納管，並提高罰鍰，南投縣...

南港新豐廠大火 公司：損失50萬元內、營運未受影響

南港輪胎（2101）新豐廠昨（1）日深夜傳出發生大火，公司已證實，不過強調起火地點為生產廠房的外部平台及頂樓，主要損失物為排氣風管及部分冷卻水塔，損失金額僅50萬元內，公司營運不受影響。

台南莽男酒後和女友吵架 心情不爽路邊開槍被判刑

陳姓男子被控於去年10月18日清晨近4點，酒後與女友吵架，心情不佳，駕駛轎車行經台南市永康區某汽車服務中心前，涉嫌持改造...

熱門新聞

震撼！蘇嘉全請辭總統府秘書長 蔡總統准辭

趙正宇被爆涉賄 孫大千：羊毛出在羊身上

鉛中毒案／中醫診所竟用硃砂調劑 衛生局勒令停業1個月

21歲警遭無照少年撞飛命危 媽哭喊：他還那麼年輕

有人被押！立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

影／新北警凌晨執勤遭無照少年撞飛 骨折命危搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。