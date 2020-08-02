全家鉛中毒原因曝光 張彥彤：備齊資料會再說明

台中市議員張彥彤服用中藥鉛中毒，台中市衛生局今天公布中藥粉鉛含量超過規定約509倍，他今天透過臉書表示，許多資料還在準備中，預計下週再召開記者會說明來龍去脈。

張彥彤的父親是前台中市議長張宏年，全家因為鉛中毒住院，經過抽絲剝繭，發現張彥彤全家服用的自費中藥粉有問題，張彥彤經過1個月治療出院，而他的父母、姊姊等人仍住院治療中，由於張宏年服用5年，時間最長，在血液中驗出含鉛量超過300微克，較正常值10高出許多。

台中市衛生局長曾梓展今天召開記者會公布中藥粉初驗結果，原本法令規定中藥的重金屬含量不能超過30PPM，但卻驗出其中鉛含量達15281PPM，已經超過標準含量約509倍。

對於全家服用的中藥粉鉛含量嚴重超標，目前仍在接受排毒治療的張彥彤之前已表達會向開處方的醫師提告求償，他今天再透過臉書表示，秉持幾分證據說幾分話，無論問政或是平時做人都是如此，所以今天不會出面說明。

張彥彤指出，由於許多資料還在準備中，預計於下週召開記者會親自說明來龍去脈，請大家給他一點時間和空間。