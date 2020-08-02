中市議員鉛中毒案擴大 初驗鉛含量逾500倍

台中市議員張彥彤全家鉛中毒事件，台中市衛生局今天表示，初驗自費中藥粉鉛含量竟超過法令規定509倍，目前已知含張彥彤一家共有9人服用，其中前議長張宏年更已服用5年。

張彥彤是前台中市議長張宏年的兒子，一家人日前發生鉛中毒事件，張彥彤因此將全家服用的中藥粉提供衛生局檢驗，衛生局表示，經抽驗相關藥材，其中健保給付的中藥化驗結果都合格，至於自費中藥粉初驗結果下午公布，依相關法令規定，中藥含重金屬不得超過30PPM，但化驗結果光是鉛含量就達15281PPM，已超過規定含量約509倍。

經過衛生局專案調查發現，目前已知包括張彥彤一家在內，共有9人服用這個中藥粉，其中有一名女性也發生鉛中毒個案，將持續調查是否還有其他受害個案，若受害者人數較多時，市府可以協助進行團體訴訟求償。

台中市衛生局長曾梓展表示，對不法行為危害市民健康，市府絕不寬貸，中藥醫師呂世明坦承開立處方，未將額外加入的藥材依規記載於病歷，已依違反醫師法第12條裁處10萬元；另依醫師法第28-4條，最高可裁處50萬元罰鍰，待司法偵辦後，若確實涉刑責，將處最高罰鍰。

曾梓展表示，由於呂世明的醫療行為導致患者健康受損，除要求醫師停止門診1個月靜待司法調查，並依醫師法規定移付懲戒，嚴重者將廢止醫師執業執照及醫師證書，並面臨後續刑事責任。

另外，針對醫師自述疑誤用硃砂調劑藥粉予病患使用，衛生局表示，硃砂為衛生福利部公告禁止藥用的中藥材，將依藥事法第83條再移送地檢署偵辦。

衛生局指出，成人鉛中毒多以慢性為主，常見症狀包括腸胃道脹痛或絞痛、貧血、神經及肝臟損傷等，提醒近期如曾到盛唐中醫診所醫師呂世明門診就醫的民眾，服用自費藥材後有不適情形，切勿恐慌，請速至中市8家醫院就診。