刑事局反毒電競挑戰賽 除暴特勤隊齊出征

中央社 / 台北2日電

為免青少年遭遇毒害，刑事局在暑假期間特別舉辦「2020 CIB反毒電競挑戰賽」，15日網路全程直播決賽過程，並邀競及電競職業戰隊和除暴特勤隊共拍宣傳片，以電競體育精神共同反毒。

刑事局今天發布新聞稿表示，維護青少年身心健全發展，並以寓教於樂方式傳遞反毒意識，共同打造優質無毒的生活環境，今年暑假特別擴大舉辦「2020 CIB反毒電競挑戰賽」，且以知名手遊「絕地求生Ｍ」為賽事主題遊戲。

此外，為吸引更多年輕族群，這次賽事活動也特別邀請2020 PMPL職業聯賽TPE賽區總冠軍「競及電競ULevel Up」戰隊擔任代言人，一同和刑事局除暴特勤隊共拍宣傳影片，畫面震撼且精彩。

刑事局說，「2020 CIB反毒電競挑戰賽」在8月中前將分別舉辦2場線上海選賽，最終優勝隊伍將成為刑事局「反毒戰隊」；精彩決賽將於15日在「競及電競」臉書粉絲頁、youtube、twitch及17直播Sportsme台體台頻道全程直播，收看直播的民眾還能參加抽獎活動。

除此之外，即日起至24日止同時推出「雞不可失，毒不可吃」短影片創作競賽，民眾只要利用「絕地求生Ｍ」相關元素結合反毒理念，自創短影片在各社群平台發布展示，瀏覽數最高前3名可獲得精美電競周邊產品。

刑事局表示，活動頒獎記者會將於29日舉行，屆時冠軍隊伍與刑事局除暴特勤隊將進行對戰表演賽，現場也會送出全球限量100個CIB樂高積木小人偶，希望藉由反毒電競賽事提醒年輕族群用正確態度面對生活壓力、堅決反毒。

反毒 直播 上海

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