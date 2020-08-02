毒品煙霧謊稱女友洗澡水蒸氣 女躲浴室藏毒警查辦

桃園市53歲顧姓男子與31歲魏姓女友2人昨天深夜在桃園區一家摩鐵共處，警方臨檢發現房間煙霧瀰漫盤查，顧男謊稱是「女友洗澡水蒸氣」，警方聞出異味，要求躲藏浴室的魏女出來，警方隨後在浴室洗手台下方查獲安非他命毒品及吸食器，警訊後今天上午將2人依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，警方執行暑假青春及安居緝毒專案，在桃園區多家摩鐵執行臨檢勤務，在大興西路一家摩鐵臨檢時，看見房間煙霧瀰漫，盤查顧男神色有異，顧男謊稱是女友在洗澡的水蒸氣煙霧，想唬弄警

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