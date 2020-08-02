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影／車禍跳下高架橋真相大白！ 警當真查到毒品
新北市新莊區上午發生轎車自撞護欄，人卻莫名其妙跳下台一線高架橋的離奇「車禍」，結果被員警查出，跳橋的40歲廖姓男子並非駕駛人，他原本輕傷站在路旁休息，路人靠近關心，他卻立刻丟包、跳橋，身上也被搜出毒品。
警方指出，今天上午9點半左右，38歲潘姓女子駕駛白色轎車行經台一線中山高架橋的三重往新莊方向，因右前輪破胎打滑自撞護欄停下，右前座乘客40歲廖姓男子因頭部撞擊瘀青而感到暈眩，自行下車靠在路旁護欄上休息。
當時有路過的車輛看見車禍，停下來關心，熱心民眾一走到廖男面前，話還來不及多說就被他的異常舉動給重度驚嚇到。廖男當時神色慌張，先將1包不明物體往橋下扔棄，緊接著整個人竟然翻越護欄往下跳。
高架橋距離底下的新北大道足足有好幾層樓高，墜地性命難保，結果竟湊巧跳橋的位置下方是桃園捷運機場線新莊副都心站的人行橋廊屋頂，命大僅僅疑似左腳骨折，被消防隊吊掛救回高架橋面再用救護車送醫。
然在緊急救援過程中，員警在廖男墜落位置附近橋下，找到疑似被他扔下的針頭和吸食器，身上也搜出疑似毒品海洛因（尚須進一步化驗）。新莊警分局昌平派出所已派員到衛福部台北醫院戒護廖男就醫。
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