可擊發火藥「操作槍」納管 半年內報繳免罰20萬

槍砲彈藥刀械管制條例修正案今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」將全面納管，並提高罰鍰，南投縣警察局呼籲原持有操作槍者須在12月11日前向其戶籍地的警察局或警分局報備持有或自願繳銷。

南投縣警察局指出，為從源頭杜絕非法的改造槍枝來源，因此針對「槍砲彈藥刀械管制條例」進行修法，將易改造成非制式手槍的一般市售「操作槍」、「模擬槍」納管，民眾至警局填寫相關表格，完成鑑驗及發照後，就能持續合法持有操作槍。

而槍砲彈藥刀械管制條例修正案已於今年6月12日公布實施，原持有納管槍枝者須在6個月內報備持有，也就是得在12月11日前期限內，攜帶該槍枝及相關身分證明文件至各地警察局或分局辦理報備持有或自願繳銷，以免受罰。

南投縣警察局提醒，若未能在12月11日前期限內完成報備程序，將依據新修正「槍砲彈藥刀械管制條例」針對違法持有者最高可處以20萬元罰鍰，持有者應盡速於期限內辦理完成，以免觸法，更不要輕易改造玩具槍，切勿以身試法。