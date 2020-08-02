台南莽男酒後和女友吵架 心情不爽路邊開槍被判刑

陳姓男子被控於去年10月18日清晨近4點，酒後與女友吵架，心情不佳，駕駛轎車行經台南市永康區某汽車服務中心前，涉嫌持改造槍、彈朝路旁開槍，事後陳向警方自首法辦起訴；台南地院依陳違反槍砲罪，判處徒刑2年6月，併科罰金11萬元，全案可上訴。

判決說，陳2014年間某日，在蝦皮拍賣網站，自某不詳賣家，以5 萬元價格，購得具殺傷力改造手槍1 支及制式子彈10顆。

去年10月18日清晨，陳酒後與女友發生爭執，心情不佳，駕駛轎車行經永康區中正北路某汽車服務中心前，持槍、彈隨機 朝路旁服務中心射擊，造成服務中心保養廠檢測區捲門玻璃破裂毀損，毀損部分，廠商撤回告訴，法院不受理。

現場留下一枚彈殼，經警據報調閱監視器後，當天下午3點多，員警前往嘉義縣陳住處，確認該射擊車輛駕駛人際，陳 在警員有合理懷疑其有犯罪嫌疑之前，自首持有槍、彈，並同意搜索查扣瀝案槍枝和子彈。