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台南莽男酒後和女友吵架 心情不爽路邊開槍被判刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子被控於去年10月18日清晨近4點，酒後與女友吵架，心情不佳，駕駛轎車行經台南市永康區某汽車服務中心前，涉嫌持改造槍、彈朝路旁開槍，事後陳向警方自首法辦起訴；台南地院依陳違反槍砲罪，判處徒刑2年6月，併科罰金11萬元，全案可上訴。

判決說，陳2014年間某日，在蝦皮拍賣網站，自某不詳賣家，以5 萬元價格，購得具殺傷力改造手槍1 支及制式子彈10顆。

去年10月18日清晨，陳酒後與女友發生爭執，心情不佳，駕駛轎車行經永康區中正北路某汽車服務中心前，持槍、彈隨機 朝路旁服務中心射擊，造成服務中心保養廠檢測區捲門玻璃破裂毀損，毀損部分，廠商撤回告訴，法院不受理。

現場留下一枚彈殼，經警據報調閱監視器後，當天下午3點多，員警前往嘉義縣陳住處，確認該射擊車輛駕駛人際，陳 在警員有合理懷疑其有犯罪嫌疑之前，自首持有槍、彈，並同意搜索查扣瀝案槍枝和子彈。

法官認為，陳觸犯修正前槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項，非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪，另陳自首持有槍彈，應依槍砲彈藥刀械管制條例第18條第1 項前段規定，減輕其刑。

陳姓男子被控酒後與女友吵架，心情不佳，涉嫌持改造槍、彈朝路旁開槍，台南地院依陳違反槍砲罪，判處徒刑2年6月，併科罰金11萬元。圖/本報資料照片
陳姓男子被控酒後與女友吵架，心情不佳，涉嫌持改造槍、彈朝路旁開槍，台南地院依陳違反槍砲罪，判處徒刑2年6月，併科罰金11萬元。圖/本報資料照片

自首 槍枝 嘉義

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