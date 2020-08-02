影／中警掃蕩KTV警犬來助威 歐迪、JJ大小形成反差萌

台中市第一警分局在1日、2日連續兩天，在市民喜歡前往的舞廳、夜店等易滋事場所規劃「多樣化」臨檢勤務，以防制有心民眾於包廂內開毒趴等不法，第一警分局在臨檢勤務也協請台中警犬隊的警犬歐迪、JJ出動，協助緝毒，但此次勤務未查獲不法。

台中市第一警分局表示，此次臨檢勤務，特別請市警局警犬隊支援對內體型最大的德國狼犬「歐迪」及體型最小的白色傑克羅素㹴緝毒犬「JJ」，協助調查是否有毒品等違禁物，體型大小的二隻警犬形成有趣的「反差萌」。

第一警分局表示，警犬「歐迪」有爆破專長，警犬「JJ」是嗅聞毒品專長，此次臨檢由一分局副分局長周俊銘擔任指揮官，指派警犬「歐迪」在門口進行警戒及盤查、警犬「JJ」至包廂內進行搜索，進場民眾見到德國狼犬歐迪在門口駐守。

消費者看到大型狼犬在門口，不敢輕舉妄動，配合接受警方查證身分，並讓警犬歐迪盤查物品，另隻警犬JJ則是跟隨警方進到包廂臨檢，因JJ的體型嬌小，有些愛狗的消費者直呼可愛。

第一警分局指出，警犬歐迪、JJ雖然已經執行過花博及燈會等多次勤務，但是這次是首度來協助第一警分局轄內協助值勤，執行效果良好，看著警犬認真工作，警方的工作士氣也比平常高昂，直呼希望下次還有機會跟警犬們一起執勤。