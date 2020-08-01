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街頭暴力氣焰消 高市擄人三嫌遭收押追在逃

中央社 / 高雄1日電

高市左營區攔車傷害擄人案，陳姓女子疑感情糾紛，涉嫌砍傷蕭姓女子。陳女事後卻遭人開車當街擄走後獲釋。經檢方聲押，橋頭地方法院今天審理後，到案王男等3嫌裁定收押禁見。

左營警方依新修訂的刑法公共場所聚眾鬥毆等罪嫌，將王男等3人移送橋頭地檢署偵辦，承辦檢察官訊後聲請法院羈押禁見；橋頭地院法官上午開庭審理後，裁定3人羈押，移送看守所。檢警正循線追查在逃同夥到案。

蕭女前天下午在左營區新榮街疑個人糾紛遭陳女持西瓜刀砍傷。左營警分局獲報，依行兇女子搭乘自小客車逃逸線索，傳喚陳女與曾姓男子到案，依殺人未遂、傷害罪嫌函送法辦。

不料，昨天上午近10時，左營警分局獲報左營區文自路、孟子路口，1輛白色轎車遭3輛車包夾，約7、8名男子下車持棍棒痛毆曾男，並將曾男及副駕駛座的陳女強押上車。

經線上警網及快打部隊攔截圍捕，在中午12時30分在梓官區攔下其中1輛車及陳姓男子等3嫌。身上多處刀傷的曾男被丟包在岡山秀傳醫院、陳女則在中都濕地公園獲釋。

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