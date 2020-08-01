「咕咕咕」學鴿子叫 毒品交易暗號有新招

新北市警方日前攔檢查獲王姓男子，發現他將毒品藏在汽車置物櫃，追問毒品來源，王男竟供稱與上游毒販購買毒品時，還得先學鴿子叫，以鴿子叫聲做為交易暗號，讓警方也覺得太誇張，不曾查獲以此方式進行毒品交易的前例。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局江翠派出所員警前晚巡邏行經板橋區環河西路，發現駕駛銀色汽車的34歲王姓男子形跡可疑攔下盤查，在王男同意下，果真在汽車方向盤下方置物櫃內，發現一包K他命，重1.12公克，右前座踏板上還有一台電子磅秤，並在王男放在右前座墊上包包內，起出安非他一包，重0.82公克和空夾鏈袋2只。

據了解，王男是前天中午在三重區向綽號「米克」的男子購買毒品，雙方約定好，他到達約定地點後學鴿子叫，就會有人出面接洽，當他學鴿子「咕咕咕」叫聲，果真有名年輕男子出面，當場購買安非他命和K他命各一包，每包價格都是1公克2000元，但他都會自備電子磅秤在現場秤重，發現安非他命重量不足，還當場殺價500元。