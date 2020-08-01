「咕咕咕」學鴿子叫 毒品交易暗號有新招
新北市警方日前攔檢查獲王姓男子，發現他將毒品藏在汽車置物櫃，追問毒品來源，王男竟供稱與上游毒販購買毒品時，還得先學鴿子叫，以鴿子叫聲做為交易暗號，讓警方也覺得太誇張，不曾查獲以此方式進行毒品交易的前例。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局江翠派出所員警前晚巡邏行經板橋區環河西路，發現駕駛銀色汽車的34歲王姓男子形跡可疑攔下盤查，在王男同意下，果真在汽車方向盤下方置物櫃內，發現一包K他命，重1.12公克，右前座踏板上還有一台電子磅秤，並在王男放在右前座墊上包包內，起出安非他一包，重0.82公克和空夾鏈袋2只。
據了解，王男是前天中午在三重區向綽號「米克」的男子購買毒品，雙方約定好，他到達約定地點後學鴿子叫，就會有人出面接洽，當他學鴿子「咕咕咕」叫聲，果真有名年輕男子出面，當場購買安非他命和K他命各一包，每包價格都是1公克2000元，但他都會自備電子磅秤在現場秤重，發現安非他命重量不足，還當場殺價500元。
警方過去查緝毒品交易，毒販都會以各種不同代號或暗語來代表，還是第一聽到有學鴿子叫聲來進行毒品交易，也讓警方覺得有些誇張。警詢後昨天依毒品罪嫌將王男移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言