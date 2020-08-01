新莊高級社區居民稱租客吸食笑氣警消極 警方回應了

新北市一名家住新莊區都峰苑的33歲李姓男子在PTT發文，指稱他的住宅由於是住商合一，常有詐騙機房，兩個月前搬來的新住戶更是在樓上大開笑氣趴，昨天連續撥打110報了3次警警方卻不處理；新莊警方則回應，先前僅有接獲民眾檢舉噪音污染，經訪查後發現該處放有笑氣瓶，但因笑氣非屬毒品，持有不違法，警方與屋主協調後讓該處租客退租；昨天接獲報案，警方有到場查看，一開門就發現3人在吸食笑氣，將人帶回後依社會秩序維護法移送。

李男在PTT上 PO文指稱，他住在新莊高級社區住宅都峰苑，但因屬於住商合一的住宅，常有詐騙機房等設在此處，前一陣子警方才查獲；兩個月前搬到他家樓上的租客，更是常開笑氣趴，他向警方檢舉噪音污染以及有人吸食笑氣，警方卻只回覆「笑氣不屬於毒品」，並請他到所製作筆錄；李昨天晚上無法忍受，再度撥打110報警，警方再度請他製作筆錄，李不想離開住所，要求員警到場向他拿證據，警察卻拒絕，懷疑警方對此作為消極。

昌平派出所對此回應，此處先前便曾因承租人游男被查獲種植大麻，又接獲民眾檢舉噪音而特別關切此處。當時接獲檢舉後經查訪發現屋內確實擺有笑氣瓶但未有人吸食，因笑氣在現行法律上不屬於毒品，持有不違法，警方未當場查獲民眾吸食，只得與該處屋主協調後，要求租客盡快搬離。

警方表示，李姓民眾先前報警都僅指稱噪音問題，未提起有人疑似吸食笑氣，因噪音問題違反社維法需要3人以上的民眾製作筆錄才能開罰，但請李到場製作筆錄，他卻三度拒絕，才會無法處理，但警方到場訪查時有發現笑氣鋼瓶，因此與屋主協調後讓租客盡快搬離。

昨天晚間11時許李撥打110報警，指樓上又有噪音，請警方用噪音的原因派人來勸導，警方到場後訪查，發現27歲楊姓女子、26歲李姓女子，以及33歲游姓男子竟然邊打掃環境準備退租，邊吸食笑氣，立即以現行犯將三人帶回，並查扣笑氣瓶一罐，警詢後依社會秩序維護法移送。