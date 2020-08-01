兩男缺錢買毒結伴自桃園北上五股行搶 警半天內逮人

45歲胡姓男子因缺錢買毒，昨天上午7時許與44歲張姓男子在新北市五股區成泰路三段飛車搶劫拿著錢包準備買早餐的41歲李女，得手5千餘元後騎車逃逸，期間還偷車以躲避追緝，蘆洲警方經過13小時的調查，晚間8時許在桃園地區將人逮捕帶回，目前兩人仍在警詢中，詢後將依搶奪、竊盜罪嫌移送新北地檢。

據查證，胡、張兩人無業，都住在桃園龜山一帶，有搶奪、毒品等前科，疑似因一起吸食毒品而結識；近日因缺錢購買毒品海洛因，兩人竟計畫搶劫，向友人借來機車後北上至五股一帶，連偷兩輛機車，並騎贓車在成泰路上尋找下手目標，見李女手拿錢包，從後方由胡徒手搶奪錢包得手，騎機車逃逸，李女與兒子在後方追逐，李女還因此跌倒。

兩人隨後騎車在附近繞圈試圖規避警方追緝，再將贓車騎回五股一帶停放友人車輛的地方並換裝，再騎友人車輛返回桃園，將得手的贓款5千餘元拿去購買毒品施用。