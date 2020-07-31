獨／專責特定對象就業服務 北市府個管員涉毒遭逮

台北市警方近日發動「安居專案」掃毒，查獲一名呂姓男子涉嫌持有毒品安非他命，依法送辦後，其現任台北市政府勞動局就業服務處個案管理員身分意外曝光；知情者指出，他任職前就已有涉及毒品案的紀錄，仍順利應聘市府工作，還專門負責輔導更生人等就業，如今卻又因案被捕。

警方日前接獲情資，指32歲呂男涉嫌持有毒品，7月29日晚上9時許循線前往呂位於台北市士林區葫蘆街的住處執行搜索時，呂男見警察找上門，不但否認持毒，還直指警察、搜索票都是假的，不斷強調要法扶律師到場才願意配合警方偵辦。

雖呂男拒不配合，但警方持票依法搜索其住處，當場起獲3包安非他命及1包安毒藥丸；未料呂男仍辯稱「那是朋友留下來的，不知為何物」，事後面對警方詢問也答非所問，甚至裝病要求在醫院製作筆錄，警方詢後仍依違反毒品危害防制條例罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

知情者向本報透露，涉嫌持毒遭逮的呂男，2018年3月就因涉及毒品交易遭到警方逮捕，去年中旬仍順利到台北市政府勞動局職業安全科擔任約聘僱技士，協助市府官員搜集資料、舉辦活動；11月期滿後轉至勞動基準科工作，直至今年4月主動辭職。

因呂男去年底考上勞動局個案管理員資格，今年5月6日正式到就業服務處擔任個案管理員至今，專門協助特定對象（如更生人、身障者、受暴婦女、中低收入戶等）就業。

對此，市府官員證實，呂男至今確實仍在勞動局工作，平時表現平平無異狀，考核成績都在可留任範圍內，同事間相處狀況也不錯，唯獨7月29日因腸胃炎請假，對於呂男當天因涉毒遭逮一事，許多主管相當意外。

至於呂男有前科紀錄，有官員坦言，任用聘僱人員確實不會做良民查核，依據勞基法規定，就算有前科，也要讓他參與考試，若確實涉及刑案，將會終止契約。