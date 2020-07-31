快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錢莊大亨遭3員工殺害焚屍 新北院今判二主嫌無期徒刑

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，因財務糾紛加上財產遭員工唐世豪覬覦，去年6月遭唐男夥同同事江昶濬和陳天賜共謀殺害，遺體還被載到宜蘭縣壯圍鄉焚毀滅證。新北地院今天依殺人和損壞屍體罪，判處唐、陳二人無期徒刑，江男18年徒刑，可上訴。

判決指出，施政雄原是影劇圈知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪、江昶濬和陳天賜等3人就是分公司的員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄起口角，去年5月早有計畫殺害施政雄謀財，也想好行凶後以焚燒方式毀屍滅跡，最後在6月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

案發當時，唐世豪因為繳回的120萬元放款數目又與施政雄發生爭執，隨即拿出預藏的水果刀朝施的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺仍朝對方腹部再補一刀；施政雄雖掙扎哀求「有話好好商量」，但最後仍因無法掙脫而當場死亡。

唐世豪等人行凶後，先分工清理了現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才又驅車前往宜蘭壯圍鄉江昶濬的老家焚屍滅證；施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，最終突破江昶濬的心防，才讓全案曝光。

江、陳2人到案後均稱是唐世豪提議，並指唐世豪在行凶後還有拿施政雄的手機回復訊息，營造施政雄仍然活著的假象，躲避查緝；唐世豪對犯行則是避重就輕，雖一度坦承犯行，但事後又改口稱只是想給對方教訓，否認殺人犯意。新北地院今依依殺人和損壞屍體罪，判處唐、陳二人無期徒刑，江男18年徒刑，仍可上訴。

曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄去年6月因財產遭唐、江、陳3名員工覬覦聯手共謀殺害，新北地院今判處唐、江2人無期徒刑，陳男18年徒刑。圖／報系資料照
曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄去年6月因財產遭唐、江、陳3名員工覬覦聯手共謀殺害，新北地院今判處唐、江2人無期徒刑，陳男18年徒刑。圖／報系資料照
曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄去年6月因財產遭唐、江、陳3名員工覬覦聯手共謀殺害，新北地院今判處唐、江2人無期徒刑，陳男18年徒刑。圖／報系資料照
曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄去年6月因財產遭唐、江、陳3名員工覬覦聯手共謀殺害，新北地院今判處唐、江2人無期徒刑，陳男18年徒刑。圖／報系資料照

殺人 舞團

延伸閱讀

影／高雄女當街遇刺 歹徒行凶逃逸蹤影曝光

涉遠航案遭訴 北院裁定張綱維羈押

36年前被控情殺…甘肅男59歲了還難脫身

雲林七旬翁持刀埋伏刺死女友 二審仍判無期徒刑

相關新聞

錢莊大亨遭3員工殺害焚屍 新北院今判二主嫌無期徒刑

曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，因財務糾紛加上財產遭員工唐世豪覬覦，去年6月遭唐男夥同同事江昶濬和陳天賜...

母子買早餐途中被飛車行搶 警鎖定犯嫌全力追緝中

41歲李姓女子今天上午7時許與兒子準備去買早餐時，在成泰路上被兩名雙載，戴著全罩式安全帽的男子以飛車徒手自後方搶奪裡拿著...

高雄3車6名黑衣人當街虐打強擄1男1女 地點就在警局旁

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血；涉嫌行刺的陳姓女兇嫌今天凌晨到案，原以為...

一卡皮箱藏6槍94彈！警抄滅竹聯幫信堂「移動軍火庫」

台北市萬華分局警方去年接獲情資，指竹聯幫信堂成員持有大批槍彈，不時開槍示威、尋仇；經數月蒐證，近日集結警力前往桃園市執行...

中市警 「安城專案」臨檢酒店 強力淨化城市犯罪因子

台中市警局為防範犯罪發生，從昨晚至今天晨執行 「安城專案」及暑期「青春專案」，同步實施擴大臨檢，並在聯外道路設11個路臨...

影／高雄女當街被女子刺 疑為「共同好友」鬧糾紛惹事

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血。兇嫌行刺後，搭乘接應的車輛逃離，警方循線...

五股傳搶案 女子走在街上遭歹徒飛車搶走錢包

新北市五股區今天上午發生了一起搶奪案，一名41歲李姓女子在成泰路上，被兩名雙載戴著全罩式安全帽的男子以飛車徒手自後方搶奪...

高雄妙齡女當街遇刺濺血 女兇嫌凌晨到案、動機待查

高雄市左營昨天發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子與男性友人在新榮街口逗留時，突遭另名女子持利刃砍傷，上臂、大腿濺血。凶...

影／高雄女當街遇刺 歹徒行凶逃逸蹤影曝光

高雄市左營今天發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子與男性友人在新榮街口逗留時，突遭另名女子持利刃砍傷，上臂、大腿濺血。凶...

高雄妙齡女當街遭砍傷血流如注 警方全力緝凶中

高雄市左營今天發生一起持刀砍人案件，20多歲蕭姓女子在新榮街遭另名女子持刀砍傷左上臂、左大腿，當場血流如注，送往榮總急診...

弒母斷頭案二審8月20日宣判 檢盼處死刑毒男求輕判

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審認定他因吸毒致精神障礙減刑，判無期徒刑；二審今天開庭，他求輕判要彌補過錯...

計程車司機涉販毒…北車周邊載客交易 查扣258克毒品

洪姓計程車司機涉嫌開大夜班計程車販賣毒品，去年6月起在台北車站一帶，假裝營業載客，躲避查緝，實際上是在車上交易毒品，警方...

熱門新聞

檢調大動作搜索多名國會立委辦公室 疑查扣大批現金

出版界爆商業間諜 翰林前經理聲押禁見

翰林出版社爆商業間諜 調查局搜索約談三人

生人迴避！台中神岡婦人自縊 8月6日晚間「送肉粽」

桃園青塘園遊客中心水池驚見男性浮屍！年約35身分不詳

影／驚！台中市議員全家鉛中毒 中醫師依醫療法法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。