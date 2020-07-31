錢莊大亨遭3員工殺害焚屍 新北院今判二主嫌無期徒刑

曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，因財務糾紛加上財產遭員工唐世豪覬覦，去年6月遭唐男夥同同事江昶濬和陳天賜共謀殺害，遺體還被載到宜蘭縣壯圍鄉焚毀滅證。新北地院今天依殺人和損壞屍體罪，判處唐、陳二人無期徒刑，江男18年徒刑，可上訴。

判決指出，施政雄原是影劇圈知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪、江昶濬和陳天賜等3人就是分公司的員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄起口角，去年5月早有計畫殺害施政雄謀財，也想好行凶後以焚燒方式毀屍滅跡，最後在6月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

案發當時，唐世豪因為繳回的120萬元放款數目又與施政雄發生爭執，隨即拿出預藏的水果刀朝施的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺仍朝對方腹部再補一刀；施政雄雖掙扎哀求「有話好好商量」，但最後仍因無法掙脫而當場死亡。

唐世豪等人行凶後，先分工清理了現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才又驅車前往宜蘭壯圍鄉江昶濬的老家焚屍滅證；施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，最終突破江昶濬的心防，才讓全案曝光。