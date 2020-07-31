高雄3車6名「黑衣人」當街虐打強擄1男1女 警方追捕中

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血；涉嫌行刺的陳姓女兇嫌今天凌晨到案，原以為事件落幕，沒想到，陳女及其男友今天上午在左營分局附近，遭6名黑衣人當街虐打，隨後分押上2車，警方目前正循線追捕中。

文自路與曾子路口今天上午將近11點左右，3車包夾1輛白色轎車，白色轎車男駕駛被拖下來，當街遭7、8名男子拿棍棒虐打，施暴的一夥人強行將被害男駕駛、及副駕駛座女子押走。

警方火速啟動攔截圍捕，12點25分左右在蚵仔寮攔下1車、逮捕3名男嫌，車內有遭押的男駕駛；另2車仍在逃，警方正擴大追捕。遭押的男駕駛目前在崗山秀傳醫院就醫。

初步了解，遭押走的疑是昨天涉持刀砍人案的陳女及其男友。陳女昨與另名蕭姓女子為友人私事起口角爭端，衝突越演越烈，兩人相約新榮街談判，一言不合之下，陳女亂揮利刃，刺傷蕭女上臂、腿部各一刀，隨後搭乘男友座車離去。警方今天才依殺人未遂、傷害等罪嫌將她函送法辦，沒想到衍生案外案。

據了解，被害的蕭女上臂、腿部各中一刀，醫師評估，只要縫合休養就能康復，無危及生命。然而，蕭女親友得知消息後，一度聚集榮總急診室關心，大批「黑衣人」徘徊急診室前。