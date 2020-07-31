快訊

李登輝辭世：賡續台灣人使命，不世出的政治家

檢調搜4立委辦查賄 13時45分帶兩箱證物離開立院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄3車6名「黑衣人」當街虐打強擄1男1女 警方追捕中

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血；涉嫌行刺的陳姓女兇嫌今天凌晨到案，原以為事件落幕，沒想到，陳女及其男友今天上午在左營分局附近，遭6名黑衣人當街虐打，隨後分押上2車，警方目前正循線追捕中。

文自路與曾子路口今天上午將近11點左右，3車包夾1輛白色轎車，白色轎車男駕駛被拖下來，當街遭7、8名男子拿棍棒虐打，施暴的一夥人強行將被害男駕駛、及副駕駛座女子押走。

警方火速啟動攔截圍捕，12點25分左右在蚵仔寮攔下1車、逮捕3名男嫌，車內有遭押的男駕駛；另2車仍在逃，警方正擴大追捕。遭押的男駕駛目前在崗山秀傳醫院就醫。

初步了解，遭押走的疑是昨天涉持刀砍人案的陳女及其男友。陳女昨與另名蕭姓女子為友人私事起口角爭端，衝突越演越烈，兩人相約新榮街談判，一言不合之下，陳女亂揮利刃，刺傷蕭女上臂、腿部各一刀，隨後搭乘男友座車離去。警方今天才依殺人未遂、傷害等罪嫌將她函送法辦，沒想到衍生案外案。

據了解，被害的蕭女上臂、腿部各中一刀，醫師評估，只要縫合休養就能康復，無危及生命。然而，蕭女親友得知消息後，一度聚集榮總急診室關心，大批「黑衣人」徘徊急診室前。

文自路與孟子路口今天上午驚傳1男1女當街遭虐打，分別遭押上2車，警方全力追捕中。記者賴郁薇／翻攝
文自路與孟子路口今天上午驚傳1男1女當街遭虐打，分別遭押上2車，警方全力追捕中。記者賴郁薇／翻攝

殺人

延伸閱讀

高雄妙齡女當街遭砍傷血流如注 警方全力緝凶中

影／高雄女當街遇刺 歹徒行凶逃逸蹤影曝光

高雄妙齡女當街遇刺濺血 女兇嫌凌晨到案、動機待查

影／高雄女當街被女子刺 疑為「共同好友」鬧糾紛惹事

相關新聞

高雄3車6名「黑衣人」當街虐打強擄1男1女 警方追捕中

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血；涉嫌行刺的陳姓女兇嫌今天凌晨到案，原以為...

母子買早餐途中被飛車行搶 警鎖定犯嫌全力追緝中

41歲李姓女子今天上午7時許與兒子準備去買早餐時，在成泰路上被兩名雙載，戴著全罩式安全帽的男子以飛車徒手自後方搶奪裡拿著...

一卡皮箱藏6槍94彈！警抄滅竹聯幫信堂「移動軍火庫」

台北市萬華分局警方去年接獲情資，指竹聯幫信堂成員持有大批槍彈，不時開槍示威、尋仇；經數月蒐證，近日集結警力前往桃園市執行...

中市警 「安城專案」臨檢酒店 強力淨化城市犯罪因子

台中市警局為防範犯罪發生，從昨晚至今天晨執行 「安城專案」及暑期「青春專案」，同步實施擴大臨檢，並在聯外道路設11個路臨...

影／高雄女當街被女子刺 疑為「共同好友」鬧糾紛惹事

高雄市左營昨天下午發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子當街遇刺，上臂、大腿濺血。兇嫌行刺後，搭乘接應的車輛逃離，警方循線...

五股傳搶案 女子走在街上遭歹徒飛車搶走錢包

新北市五股區今天上午發生了一起搶奪案，一名41歲李姓女子在成泰路上，被兩名雙載戴著全罩式安全帽的男子以飛車徒手自後方搶奪...

高雄妙齡女當街遇刺濺血 女兇嫌凌晨到案、動機待查

高雄市左營昨天發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子與男性友人在新榮街口逗留時，突遭另名女子持利刃砍傷，上臂、大腿濺血。凶...

影／高雄女當街遇刺 歹徒行凶逃逸蹤影曝光

高雄市左營今天發生一起持刀砍人案件，27歲蕭姓女子與男性友人在新榮街口逗留時，突遭另名女子持利刃砍傷，上臂、大腿濺血。凶...

高雄妙齡女當街遭砍傷血流如注 警方全力緝凶中

高雄市左營今天發生一起持刀砍人案件，20多歲蕭姓女子在新榮街遭另名女子持刀砍傷左上臂、左大腿，當場血流如注，送往榮總急診...

弒母斷頭案二審8月20日宣判 檢盼處死刑毒男求輕判

桃園梁姓男子涉砍下母親頭顱從12樓住處拋下，一審認定他因吸毒致精神障礙減刑，判無期徒刑；二審今天開庭，他求輕判要彌補過錯...

計程車司機涉販毒…北車周邊載客交易 查扣258克毒品

洪姓計程車司機涉嫌開大夜班計程車販賣毒品，去年6月起在台北車站一帶，假裝營業載客，躲避查緝，實際上是在車上交易毒品，警方...

陸軍內務櫃搜出安非他命 染毒上兵辯：在營區內撿到的

桃園某陸軍營區張姓上兵在安全檢查時，被值星官吳姓中士班長發現他內務櫃有安非他命吸食器、殘渣袋，經憲兵隊移送偵辦，張對檢察...

熱門新聞

檢調大動作搜索多名國會立委辦公室 疑查扣大批現金

翰林出版社爆商業間諜 調查局搜索約談三人

出版界爆商業間諜 翰林前經理聲押禁見

生人迴避！台中神岡婦人自縊 8月6日晚間「送肉粽」

集團董娘疑丈夫不忠 公告「禁止野狗與女總經理進入」

桃園青塘園遊客中心水池驚見男性浮屍！年約35身分不詳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。