一卡皮箱藏6槍94彈！警抄滅竹聯幫信堂「移動軍火庫」

台北市萬華分局警方去年接獲情資，指竹聯幫信堂成員持有大批槍彈，不時開槍示威、尋仇；經數月蒐證，近日集結警力前往桃園市執行搜索，當場在一名簡姓幫眾住處起獲霰彈槍2把、短槍4把、霰彈子彈12枚、短槍子彈82枚等證物，詢後依法送辦。

警方調查，該組織成員平時仗著持有大批槍彈，四處開槍示威、尋仇，每次行動後皆清點槍枝，交由特定手下集中管理，收藏在民宅內掩人耳目；台北市警方經數月蒐證鎖定對象，7月29日下午6時許會同中壢分局警方，集結警力前往桃園市中壢區一處民宅埋伏，趁20歲簡姓男子及其女友返回住處時，立刻上前盤詢、執行搜索。

簡男一見員警身影便嚇得面色蒼白、雙腿發軟，他向警方坦承家中一只行李箱內裝有槍枝，並供稱自己曾在酒吧工作、目前無業，行李箱僅是友人寄放，非他所有。警方隨後在該行李箱內起獲槍枝2長4短、子彈共94枚。

但據警方調查，該組織為躲避查緝，時常轉換槍彈藏匿處；簡男僅是時任「軍火管理人」，先前是由其他同黨保管，「軍火保管業務」輾轉交給簡男。因簡男事後對持有槍械坦承不諱，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

據悉，竹聯幫信堂活躍於桃園市中壢區、桃園區一帶，近年涉案無數，包含去年8月20餘人在八德區一間按摩店尋仇，今年初數十人在桃園火車站附近集結叫囂，以及3月間傳出某娛樂公司招攬少男少女從事性交、暴力討債案，都與信堂有關；知情員警直言「這些人業務實在太多元！」無數不法行為長期令轄區警方十分頭痛。