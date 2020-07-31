中市警 「安城專案」臨檢酒店 強力淨化城市犯罪因子
台中市警局為防範犯罪發生，從昨晚至今天晨執行 「安城專案」及暑期「青春專案」，同步實施擴大臨檢，並在聯外道路設11個路臨點， 查獲毒品9件11人、詐騙3件3人、公共危險11件11人、一般竊盜7件8人、機車竊盜1件1人、通緝犯10件10人、失蹤人口1件1人、非法移工2件2人。
警方為防範因人潮聚集衍生聚眾鬥毆及暴力滋擾案件，特針對轄區舞廳、夜店、酒店、KTV及青少年經常聚集等易滋事場所，採同日多次臨檢， 彈性勤務部署方式，同時配合本市「安城專案」及暑期「青春專案」，規劃各分局同步實施本市擴大臨檢。
市警局依各轄區治交安狀況規劃差別性勤務方式，律定市區分局執行封閉式臨（路）檢，郊區分局則實施聯外道路路檢勤務，設置11個路檢點，攔查往來人車，強力掃蕩不法分子，阻絕非法於轄外，宣示警方維護民眾安全之決心。
警方強調，因應暑假期間各類娛樂場所迭有報復性消費人潮，而聚眾鬥毆及暴力滋擾案件一直是社會關注的焦點，鬥毆案件最常發生在公共場所及街頭，尤其飲酒場所，因此為了有效防制街頭暴力、杜絕酒駕、聚眾鬥毆等犯罪，仍將採不定時、不定點、臨檢與路檢同步及交互運用等方式，持續實施擴大臨檢勤務，讓民眾感受政府強力維護治安的決心。
市警局長楊源明特別要求各分局執行擴大臨檢除了展現優勢警力外，更要善用第三方警政策略，結合市府相關局處實施聯合稽查等行政干作為，凸顯強力執法以遏止犯罪情事發生，全面淨化犯罪因子，讓來本市觀光消費民眾安心旅遊，維護民眾安全的生活環境。
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